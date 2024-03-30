Хоккейный клуб «Металлург» вышел в полуфинал Кубка Гагарина

В шестом матче магнитогорцы выиграли в гостях у «Спартака» со счетом 3:0

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» оформили выход в полуфинал Кубка Гагарина, победив в шестом матче серии плей-офф у столичного «Спартака». Сегодня, 30 марта, южноуральцы одержали «сухую» победу в Москве со счетом 3:0 и выиграли серию 4-2. В следующем раунде турнира «Металлург» сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Начало матча осталось за хозяевами. Москвичи чаще гостили в зоне соперника, пару раз серьезно потревожили голкипера «сталеваров» Илью Набокова. Однако к середине периода «Магнитка» стала переходить в контрнаступление. Супермомент для взятия ворот был у Никиты Михайлиса, однако после его подставления с «пятака» шайба просвистела в сантиметрах от штанги. Гол назревал и он случился под занавес периода. Дмитрий Силантьев и Роман Канцеров убежали в контратаку, последний нанес точный кистевой бросок, открыв счет в матче — 0:1.

Во втором периоде магнитогорцы продолжили искать счастье в атаке. Могли увеличить счет Данила Юров и Никита Михайлис, затем Никита Гребенкин не реализовал выход «1 в 0». Но и «Спартак» временами проводил хорошие позиционные атаки. А в середине периода гости добились-таки своего. И снова магнитогорцы поймали соперника на ошибке. Дмитрий Силантьев выдал пас на Дениса Зернова, а тот хладнокровно переиграл голкипера «красно-белых» Андрея Кареева — 0:2!

Точку в матче на 50-й минуте поставил Никита Михайлис, сделав счет 3:0. Стало очевидно, что «красно-белым» уже не спасти положение. Конечно, «Спартак» попытался спасти игру, пошел ва-банк, но так и не смог забить хотя бы гол престижа. Илья Набоков провел отличный матч, как и все его партнеры по «Металлургу».

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. Четвертьфинал.

30 марта. «Спартак» (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Роман Канцеров (Дмитрий Силантьев, Денис Зернов), 17:45 (5×5).

0:2 — Денис Зернов (Дмитрий Силантьев), 37:15 (5×5).

0:3 — Никита Михайлис, 49:36 (5×5).

Счет в серии: 2-4.

Магнитогорский «Металлург» в 19-й раз в своей истории выходит в полуфинал Кубка Гагарина. Его соперником на этой стадии турнира станет «Автомобилист» из Екатеринбурга. В другой паре сыграют «Трактор» и «Локомотив».