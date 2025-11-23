Хоккеист магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачев сыграл 500-й матч в КХЛ

Форвард помог южноуральской команде победить у «Адмирала» по буллитам со счетом 4:3

Магнитогорский «Металлург» в непростом поединке вырвал победу по буллитам в чемпионате КХЛ у «Адмирала» — 4:3. Этот матч стал юбилейным для форварда южноуральцев Владимира Ткачева. В своем 500-м поединке в КХЛ он был одним из лучших на льду — забросил сам и ассистировал партнерам по команде, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Магнитогорцы быстро открыли счет в матче — уже на 3-й минуте отличился Никита Михайлис. Но эта пропущенная шайба не произвела никакого впечатления на «моряков». На 7-й минуте они организовали быструю контратаку, в которой с «пятака» поразил ворота хозяев форвард Дмитрий Завгородний. Он же в середине периода вывел гостей вперед. Причем, сделал это в меньшинстве, и вновь успех «Адмиралу» принесла контратака.

Удивительно, но еще в первом периоде Завгородний мог оформить и хет-трик, но шайба после его броска угодила в штангу. Отметим, что в самой концовке первой 20-минутки близок был к тому, чтобы оформить дубль Никита Михайлис. Робин Пресс вывел его на хорошую позицию для броска, однако форвард «Металлурга» в ближнем бою переиграть голкипера «Адмирала» не смог.

Во втором периоде «Металлург» усилил игру в атаке, подолгу гостил в зоне соперника. На последнем рубеже у дальневосточников чудеса творил Адам Хуска. Чего стоит только его сэйв, когда Роман Канцеров бросал уже, по сути, в пустые ворота. Невероятным образом словак потащил и этот бросок — и это спасение явный претендент на сэйв месяца, а может быть, и всего сезона. Впрочем, одна шайба во втором периоде в воротах «Адмирала» все же побывала, а отличился Михаил Федоров — 2:2.

Заключительный 20-минутный отрезок начался с обоюдоострых атак. Гости применяли хороший позиционный розыгрыш при игре «пять на пять», а магнитогорцы пытались запутать соперника в контратаках, действуя через быстрый пас. На 52-й минуте Владимир Ткачев подкараулил отскок после наброса Робина Пресса от синей линии и вывел свою команду вперед — 3:2.

Было бы здорово, если эта заброшенная шайба стала для юбиляра победной. Но у хоккеистов «Адмирала» было свое мнение на этот счет. За 73 секунды до финальной сирены они снова выровняли положение, шайбу забросил Даниил Гутик. В овертайме обе команды были близки к успеху, но исход матча решился в серии буллитов. Здесь победную шайбу «Металлургу» принес точный бросок Романа Канцерова — 4:3.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 22 ноября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 бул (1:2, 1:0, 1:1, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Никита Михайлис (Валерий Орехов), 02:06 (5×5).

1:1 — Дмитрий Завгородний (Александр Шепелев, Либор Шулак), 06:29 (5×5).

1:2 — Дмитрий Завгородний (Игорь Гераськин), 10:12 (4×5).

2:2 — Михаил Федоров (Роман Канцеров, Владимир Ткачев), 27:18 (5×4).

3:2 — Владимир Ткачев (Робин Пресс), 51:35 (5×5).

3:3 — Даниил Гутик (Георгий Соляников, Степан Старков), 58:47 (6×5).

4:3 — Роман Канцеров, 65:00 (бул).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Владимир Ткачев («Металлург»)

Лучший бомбардир чемпионата пополнил свой лицевой счет 2 (1+1) очками. Мог принести победу команде, но не реализовал буллит.

Дмитрий Завгородний («Адмирал»)

Оформил «дубль», а очень был близок к хет-трику. Лучший матч в сезоне для форварда дальневосточного клуба.

Адам Хуска («Адмирал»)

Классный матч в исполнении кипера из Словакии. В его активе 38 сэйвов, в том числе шикарное спасение в третьем периоде — претендент на лучший сэйв месяца, а может быть и сезона.

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).