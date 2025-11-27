Хоккейный клуб «Металлург» нанес 60 бросков в створ, но умудрился проиграть «Авангарду»

Магнитогорцы имели большое игровое преимущество и... уступили со счетом 1:3

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» имели колоссальное игровое преимущество в матче с «Авангардом», нанесли 60 бросков в створ ворот, однако цели достиг лишь один. Сегодня, 27 ноября, южноуральцы на своем льду уступили омичам со счетом 1:3, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В текущем сезоне команды уже дважды встречались друг с другом, обменявшись победами. Причем, гости недружелюбно обошлись с местными болельщиками: «Авангард» выиграл в Магнитогорске — 5:1, «Металлург» огорчил соперника в Омске — 4:1. Продолжили команды эту традицию побеждать у друг друга в гостях и сегодня, 27 ноября, на льду «Арены-Металлург».

Сибиряки здорово начали матч, забив быстрый гол. Они поддавили соперников в чужой зоне и заставили их ошибиться. Неточную передачу из-за ворот выполнил защитник «Металлурга» Робин Пресс. Шайба от Александра Волкина отскочила к Артему Блажиевский и тот мощным щелчком «прошил» голкипера магнитогорцев — 0:1.

Шведский защитник южноуральцев спустя 7 минут вновь оказался в центре внимания. И снова отличился со знаком минус: Игорь Мартынов убежал от легионера «Металлурга» как от стоячего, отдал пас и Василий Пономарев в касание переправил шайбу в ворота — 0:2.

Хозяева льда после второй пропущенной шайбы встрепенулись, стали действовать активнее и плотнее в средней зоне. Однако в завершающих стадиях атак хоккеистам «Металлурга» не хватало каких-то нестандартных ходов. С позиционным нападением защитники гостей омичи успешно справлялись.

В дебюте второго периода очень близок был к тому, чтобы сократить разрыв в счете Владимир Ткачев. Но голкипер «Авангарда» Никита Серебряков ликвидировал угрозу, а пару минут спустя отразил неприятный бросок с острого угла Романа Канцерова. Игра чуть успокоилась, страсти поутихли. «Металлург» безуспешно пытался взломать оборону соперника, «Авангард» играл по счету.

Самый верный шанс сравнять счет упустил под занавес периода Дмитрий Силантьев. Форвард «Металлурга» пытался по-бобровски завести шайбу в ворота, да техническое исполнение элемента подвело. Да и голкипер омичей не дал забить сопернику «свояка», успев повернуть щитки в нужную сторону. И все же он спасовал, когда Сергей Толчинский прорвался по правому флангу и нанес изумительный по точности бросок в угол ворот — 1:2! Форвард магнитогорцев пару минут спустя еще и спас команду от верного гола, заблокировав бросок соперника в ситуации, когда вратарь уже ничем не мог помочь.

Третий период прошел под знаком тотального игрового преимущества хозяев льда. Хоккеисты «Металлурга» насели на ворота соперника, нанесли огромное количество бросков, создали уйму голевых моментов. Однако шайба наотрез отказалась залетать в ворота. Зато гостям удалось в середине периода организовать момент и забросить шайбу. Нехитрый прострел с фланга мастерски, по-теннисному, замкнул Эндрю Потуральски.

Забросив третью шайбу, омичи еще глубже сели в оборону. Им удалось отбиться, сохранить победный счет и отпраздновать успех — 1:3.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 27 ноября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Артем Блажиевский (Александр Волков), 03:32 (5×5).

0:2 — Василий Пономарев (Игорь Мартынов, Дмитрий Рашевский), 10:52 (5×5).

1:2 — Сергей Толчинский (Руслан Исхаков, Илья Набоков), 35:49 (5×5).

1:3 — Эндрю Потуральски (Джованни Фьоре, Артем Блажиевский), 50:17 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Артем Блажиевский («Авангард»)

Один из главных героев матча: открыл счет, а в третьем периоде ассистировал партнерам по команде.

Сергей Толчинский («Металлург»)

Забил красивый гол престижа. В одном из эпизодов спас команду, когда вынес шайбу с ленточки ворот.

Никита Серебряков («Авангард»)

Суперская игра голкипера сибиряков! Совершил 59 сэйвов, хотя большинство из бросков соперника не были очень уж опасными.

Послезавтра, 29 ноября, подопечные Андрея Разина закроют домашнюю серию матчем с астанинским «Барысом».

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).