Хоккейный клуб «Металлург» выиграл у «Амура» и повел в серии плей‑офф Кубка Гагарина

Магнитогорская команда победила в гостевом поединке с хабаровчанами — 3:2

Сегодня, 5 марта, в Хабаровске завершился третий матч серии плей-офф Кубка Гагарина между хоккеистами «Амура» и «Металлурга». Магнитогорский клуб, уступая в счете, вырвал победу со счетом 3:2 над хозяевами площадки и вышел вперед в серии 2-1. У «сталеваров» заброшенными шайбами отметились Денис Зернов, Робин Пресс и Роман Канцеров, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Магнитогорский клуб на родном льду обменялся победами с «тиграми» (2:1 и 2:3). Матчи получились сложными и равными для обеих команд. Но главный их итог даже не в результатах матчей, а в игре, которую показал дальневосточный клуб. «Амур» показал, что готов в Кубке Гагарина оказать серьезное сопротивление любому сопернику.

И начал подтверждать это мнение с первых минут домашнего матча с «Металлургом». Хозяева здорово стартовали, плотно и жестко встречая соперников уже в чужой зоне. И были вознаграждены за старания, когда после безобидного прострела Виктора Балдаева шайба срикошетила в конек Робина Пресса и оказалась в воротах, — 1:0.

Уже в следующей атаке гости достойно могли выравнивать положение, однако Никита Михайлис не реализовал буллит. Зато чуть позже выход «1 в 0» с игры здорово исполнил Денис Зернов. Он на высокой скорости вкатился в зону соперника и мастерски переиграл голкипера — 1:1.

После перерыва «Металлург» усилил давление на оппонентов, его преимущество стало подавляющим. А тут еще магнитогорцы получили возможность две минуты сыграть в большинстве. За это время они создали как минимум три голевых момента, но забили с истечением времени оштрафованного игрока хозяев. Мощный щелчок от синей линии удалось нанести Робину Прессу — 1:2.

В этот момент подумалось, что хабаровчане «поплыли» и уже теряют нити игры. Уж слишком здорово в эти минуты действовали «сталевары». Но «Амур» в этом сезоне уже приучил болельщиков к тому, что готов сражаться с топовыми соперниками. Хозяева площадки быстро пришли в себя и начали огрызаться. И заброшенная Владиславом Барулиным шайба выглядела логичной и закономерной. В игровом эпизоде грубую ошибку за своими воротами допустили защитники магнитогорского клуба — 2:2.

Все должен был решить третий период. В нем характер игры почти не изменился и прошел под диктовку гостей. Однако магнитогорцы никак не могли воплотить территориальное преимущество в игровое. При этом «тигры» изредка проводили опасные контрвылазки к владениям оппонентов. Так, опасно прорывался к центру ворот с фланга Егор Коршков. Однако форвард хозяев переиграть голкипера Илью Набокова не смог.

А затем случился гол. На 47-й минуте игры изумительный пас из-за ворот на партнера выдал Никита Гребенкин. Роман Канцеров в касание мощным щелчком снова вывел магнитогорцев вперед — 3:2. Эта заброшенная шайба охладила пыл «амурских тигров». Они хоть и пытались уйти от поражения, но в позиционных атаках не преуспели. Впрочем, в концовке они получили отличный шанс спасти матч, однако реализовать большинство не смогли.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала.

5 марта. «Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Виктор Балдаев (Артур Гиздатуллин), 07:23 (5×5).

1:1 — Денис Зернов (Артем Минулин, Максим Карпов), 12:12 (5×5).

1:2 — Робин Пресс (Дмитрий Силантьев, Даниил Вовченко), 26:09 (5×5).

2:2 — Владислав Барулин (Егор Коршков, Станислав Бочаров), 30:35 (5×5).

2:3 — Роман Канцеров (Никита Гребенкин), 46:53 (5×5).

Счет в серии: 1-2.

Послезавтра, 7 марта, в Хабаровске команды проведут четвертый матч серии. А после этого переедут в Магнитогорск.