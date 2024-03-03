Хоккеисты «Амура» сравняли счет в серии плей-офф Кубка Гагарина с «Металлургом»

Магнитогорский клуб уступил во втором матче хабаровчанам со счетом 2:3

Сегодня, 3 марта, в Магнитогорске прошел второй матч серии плей-офф Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Амуром». Неожиданную победу одержала команда их Хабаровска со счетом 3:2. «Тигры» сравняли счет в серии с одним из главных фаворитов турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Как и двумя днями ранее, хозяева площадки резво начали матч. «Лисы» предложили соперникам высокий темп, делая упор на разящие контратаки. Гости с трудом сдерживали оппонентов и вынуждены были нарушать правила. «Магнитка» неплохо сыграла в большинстве, создала ряд опасных моментов, однако реализация подвела. Выстояли хабаровчане и во второй раз, оставшись в меньшинстве.





После того, как стартовый штурм не удался, магнитогорцы откатились назад. К тому времени у них не получались позиционные атаки. И когда казалось, что «Амур» начинает перехватывать инициативу, хозяева льда открыли счет в матче. Игорь Гераськин забросил курьезную шайбу: его прострел с фланга обернулся голом: снаряд попал в конек защитнику «тигров» и срикошетил в ворота — 1:0.

Тем не менее, на первый перерыв команды ушли при равном счете. Под занавес периода Александр Хохлачев скорректировал полет шайбы после мощного броска Евгения Кулика от синей линии — 1:1.

Во втором периоде «Амур» продолжил много удаляться. И героически сражаться в меньшинстве. Удивительно, но игроки «Металлурга» не реализовали ни одну из пяти возможностей сыграть в большинстве. И поплатились за это. На 36-й минуте «тигры» удачно провели затяжную позиционную атаку и Дмитрий Шевченко вывел гостей вперед. А 15 секунд спустя Егор Коршков забил еще и сделал счет — 1:3! Запахло жареным.

Надо отдать должное «Амуру», он и не думал удерживать победный счет в третьем периоде. Хабаровчане не стали садиться в оборону, играя по счету, а продолжили гнуть свою линию. «Металлург» ближе к концу игры бросил все силы вперед, сменил вратаря на шестого полевого игрока. Люк Джонсон за 34 секунды до финальной сирены сократил отставание в счете до минимума. Однако не большее хозяев не хватило и финального штурма не получилось.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала.

3 марта. «Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Игорь Гераськин (Робин Пресс, Данила Юров), 14:00 (5×5).

1:1 — Александр Хохлачев (Евгений Кулик, Ян Дрозг), 18:21 (5×5).

1:2 — Дмитрий Шевченко (Яков Рылов, Ян Дрозг), 34:44 (5×5).

1:3 — Егор Коршков (Владислав Барулин, Станислав Бочаров), 34:59 (5×5).

2:3 — Люк Джонсон (Валерий Орехов), 59:26 (6×5).

Счет в серии: 1-1.

«Амур» неожиданно выиграл у «Металлурга» на его же площадке. Но главное — показал при этом очень качественную и хорошую игру. Счет в серии стал 1-1. И в этом противостоянии теперь абсолютно ничего не ясно. Команды отправляются в Хабаровск, где сыграют 5 и 7 марта третий и четвертый матч серии.