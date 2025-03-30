Хоккейный клуб «Металлург» остановился в шаге от вылета из Кубка Гагарина

Магнитогорская команда проиграла в гостях «Авангарду» и уступает в серии 0‑3

Действующий обладатель Кубка Гагарина рискует сложить чемпионские полномочия уже в первом раунде плей-офф. Магнитогорский «Металлург» сегодня, 30 марта, проиграл третий подряд матч омскому «Авангарду». Победную шайбу «ястребам» в овертайме забросил Владимир Ткачев. Подопечные Андрея Разина уступают в серии 0-3, и уже следующий матч может стать для них последним в турнире, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

После двух гостевых побед омский «Авангард» прибыл в родной город, чтобы закрепить успех. «Металлургу» же надо было что-то придумывать. Еще одно поражение могло стать фактически приговором для команды в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. Потому что серии 0-3 если и отыгрываются, то очень-очень редко.

«Металлург» активнее начал встречу, завладел территориальным преимуществом. Южноуральцы чаще атаковали ворота соперника, подолгу гостили в чужой зоне. В какой-то момент голкипер «сталеваров» Александр Смолин откровенно заскучал. Лишь в середине периода хозяева отодвинули игру от своих ворот. 0:0 — логичный и справедливый результат стартовой 20-минутки.

Во втором периоде магнитогорцы открыли счет в матче. Автором долгожданного гола стал Никита Михайлис. Пропущенная шайба подействовала на хозяев льда, они пошли большими силами вперед. И 6 минут спустя добились своего. Здорово сработала спецбригада большинства «ястребов», точным броском их атаку завершил Константин Окулов — 1:1.

Этот гол еще больше раззадорил омичей. Голевые моменты у ворот «Металлурга» стали возникать один за другим. Хорошие шансы выйти вперед имели Владимир Ткачев, Рид Буше, Майкл Маклауд… Лучше «ястребы» действовали и в овертайме. Хотя у «Металлурга» был шикарный шанс выиграть матч, но Дмитрий Моисеев не реализовал выход «1 в 0». Точку в матче, как и в магнитогорской встрече, поставил Владимир Ткачев. Он классным кистевым броском отправил шайбу в «паутину» ворот магнитогорцев — 2:1.

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала. 3-й матч.

30 марта. «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 от (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

0:1 — Никита Михайлис (Денис Зернов, Александр Петунин), 29:45 (5×5).

1:1 — Константин Окулов (Владимир Ткачев), 36:03 (5×4).

2:1 — Владимир Ткачев, 72:00 (5×5).

Счет в серии: 3-0.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Владимир Ткачев («Авангард»)

Главный герой матча! Принял участие в двух голевых атаках омичей, а его гол в итоге стал победным.

Майкл Маклауд («Авангард»)

Очки не набрал, но сыграл очень полезно. Выиграл 71,4% вбрасываний.

Никита Михайлис («Металлург»)

Забил гол престижа. Да, играл полезно, но не более того. По такому матчу вообще очень сложно выделить кого-то в составе магнитогорского клуба.

Счет в серии 0-3. «Металлург» рискует не пройти даже первый раунд плей-офф. Следующая игра может стать последней для магнитогорцев в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. Матч в Омске состоится 1 апреля. И в этот день подопечным Андрея Разина будет не до шуток.

Фото: пресс-служба ХК «Авангард» (Омск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).