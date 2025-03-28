Хоккейный клуб «Металлург» проиграл второй домашний матч «Авангарду» в Кубке Гагарина

Действующий обладатель трофея рискует завершить сезон уже в первом раунде плей-офф

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» потерпели второе поражение в Кубке Гагарина. Сегодня, 28 марта, подопечные Андрея Разина уступили в домашнем поединке омскому «Авангарду» — 2:3. Решающую шайбу в овертайме забросил один из лидеров сибирского клуба Владимир Ткачев. Действующий обладатель Кубка Гагарина уступает в серии 0-2. Следующие два матча команды проведут в Омске, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Первый матч серии «Металлург» проиграл, причем на своей площадке — 1:4. А это значит, что сегодня он кровь из носу должен был побеждать. В противном случае отыграть 0-2 в Омске у грозного «Авангарда» задача не из легких. Хоккеисты магнитогорского клуба уверяли, что сделали выходы из поражения. Да и главный тренер команды Андрей Разин в своих интервью утверждал, что второй поединок будет совсем другим.

Вот только начали поединок «сталевары» не лучшим образом. Омичи активнее включились в борьбу и уже в самом дебюте могли открывать счет в матче. Партнеры по команде вывели на рандеву с голкипером «Металлурга» форварда Майкла Маклауда. Канадский форвард «ястребов» переиграть Илью Набокова не смог. Кстати, именно сегодня страж ворот «Металлурга» праздновал День рождения.

Не забиваешь ты — забивают тебе. Это золотое правило в командных видах спорта оказалось в действии. В ответной атаке магнитогорцы открыли счет в матче. Здорово на «пятаке» сыграл форвард Игорь Гераськин. Впрочем, на перерыв команды ушли при ничейном счете. В середине периода Николай Прохоркин успешно сыграл на добивании после броска защитника Михаила Гуляева — 1:1.

В концовке периода произошел еще один любопытный эпизод. Илья Каблуков и Никита Камалов что-то не поделили между собой на «пятаке» у омских ворот. Драки серьезной не получилось, но заварушка и выяснение отношений получились долгими. Хоккеисты подкинули дровишек в жаркое противостояние и сложилось такое впечатление, что на этом команды не остановятся.

В дебюте второго периода магнитогорцы вышли вперед. Им удалось организовать быструю атаку, которую точным броском в угол ворот завершил Трой Джозефс. «Авангард», пропустив шайбу, вновь пошел большими силами вперед. В середине периода «ястребы» больше минуты играли в формате «5×3». Хозяевам пришлось очень нелегко, а одном из эпизодов шайба попала в штангу.

А затем случилось необъяснимое. «Металлург» две минуты играл в большинстве, но вместо того, чтобы увеличить отрыв в счете умудрился а) пропустить шайбу, б) дать соперникам создать еще один голевой момент, в) дать убежать в отрыв вышедшему со скамейки для штрафников сопернику. В итоге 2:2 — все должен был решить третий период.

В нем у «Металлурга» был прекрасный шанс выйти вперед. За игру удар клюшкой аж на 5 минут был отправлен на скамейку для штрафников защитник гостей Алекс Грант. Увы, хозяева льда выгоды из этого не извлекли. Трой Джозефс получил удаление на ровном месте.

Хороший шанс забить на 15-й минуте третьего периода был у Игоря Гераськина. Он выкатился на ударную позицию, выждал паузу — «прошить» голкипера не удалось. Основное время завершилось вничью 2:2, а в овертайме победу «ястребам» принес Владимир Ткачев.

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф. 1/8 финала. 2-й матч.

28 марта. «Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 2:3 от (1:1, 1:1, 0:0, 0:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Игорь Гераськин (Дмитрий Силантьев, Данила Паливко), 03:50 (5×5).

1:1 — Николай Прохоркин (Михаил Гуляев), 09:08 (5×5).

2:1 — Трой Джозефс (Даниил Вовченко, Данила Паливко), 23:33 (5×5).

2:2 — Рид Буше (Семен Чистяков, Илья Каблуков), 32:39 (4×5).

2:3 — Владимир Ткачев (Майкл Маклауд, Рид Буше), 73:56 (5×5).

Счет в серии: 0-2.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Владимир Ткачев («Авангард»)

Лучший снайпер «ястребов» вернулся в строй после долгой травмы вовремя — забил победный гол в овертайме. Красавец!

Данила Паливко («Металлург»)

Один из немногих, к кому в составе «Металлурга» не может быть вообще никаких претензий. Хорошо сыграл в обороне, сделал две результативные передачи.

Николай Прохоркин («Авангард»)

Сравнял счет в матче в первом периоде. И в целом был заряжен на ворота. Правда, в концовке немного ушел в тень.

Команды отправляются в Омск, где проведут два следующих матча серии плей-офф. Игры состоятся 30 марта и 1 апреля. Действующий обладатель Кубка Гагарина очень близок к тому, чтобы сложить с себя титул чемпионов. «Металлургу» придется непросто спасти серию в противостоянии с «Авангардом».

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).