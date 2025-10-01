Двух хоккеистов «Металлурга» признали лучшими в КХЛ по итогам сентября

Лауреатами первого месяца сезона стали Дмитрий Силантьев и Михаил Федоров, а также защитник «Трактора» Григорий Дронов

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков сентября в четырех номинациях. В число лауреатов попали два хоккеиста магнитогорского «Металлурга». Лучшим форвардом эксперты лиги назвали Дмитрия Силантьева, а лучшим новичком был признан Михаил Федоров. Попал в топ и защитник «Трактора» Григорий Дронов, сообщает пресс-служба КХЛ.

В сентябре состоялись 103 игры, в которых приняли участие 583 хоккеиста (44 вратаря, 193 защитника и 346 нападающих). Средняя результативность составила 5,48 шайбы за игру, сообщается на сайте лиги.

Лучшим вратарем комиссия лиги признала Даниила Исаева из «Локомотива», хоккеист «Трактора» Григорий Дронов был признан лучшим защитником. Челябинец набрал 8 (4 + 4) очков в 10 матчах месяца с показателем полезности «+3». Кроме того, в играх с «Нефтехимиком» (3:2) и «Авангардом» (5:1) защитник «черно-белых» стал автором победных шайб.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Дмитрий Силантьев («Металлург»), набравший 15 (6 + 9) очков в 10 матчах месяца с показателем полезности «+5». На его счету также победная шайба в матче со «Спартаком» (3:2ОТ). Также впервые в карьере лучшим новичком признан Михаил Федоров. В 7 играх за «Металлург» он набрал 4 (2 + 2) очка.

Напомним, что хоккейный клуб «Металлург» возглавляет Восточную конференцию чемпионата КХЛ. Он на 2 очка опережает идущие следом «Нефтехимик» и «Авангард». Челябинский «Трактор» расположился на 4-й позиции.