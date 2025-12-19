Хоккейный клуб «Металлург» второй раз в сезоне выиграл дерби у «Трактора» в КХЛ

Челябинскую команду в очередной раз сгубила плохая игра в обороне — 4:7

Хоккеисты челябинского «Трактора» второй раз в сезоне уступили магнитогорскому «Металлургу» на своем льду в чемпионате КХЛ — 4:7. Сегодня, 19 декабря, «черно-белые» при хорошей игре вновь уступили землякам-соседям. В очередной раз их сгубили действия в обороне и удаления в простых ситуациях. У «сталеваров» лучший матч в сезоне провел форвард Сергей Толчинский, набравший 4 (1+3) очка, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Это был уже второй матч в текущем сезоне между южноуральскими хоккейными командами. Первая игра, прошедшая 11 ноября в Челябинске, завершилась победой магнитогорцев со счетом 4:3. Но случилось это еще тогда, когда «черно-белая» дружина находилась в разобранном состоянии, а руководил ею Рафаэль Рише с приставкой «и. о.».

Сегодня был первый экзамен в боевой ситуации для Евгения Корешкова. Накануне ему доверили пост главного тренера команды. Любопытно было посмотреть на то, как он руководит коллективом и насколько готовы сами хоккеисты биться за нового хэдкоуча «Трактора».

В целом, игра челябинцев произвела приятное впечатление. Разумеется, было много шероховатостей, много ошибок в обороне, проблемы со входом в зону соперника и игра в позиционной атаке. Но при доле везения хоккеисты «Трактора» вполне могли даже рассчитывать на победу.

Благо, начало матча осталось за хозяевами льда. Именно они и открыли счет, реализовав большинство, а автором заброшенной шайбы стал Семен Дер-Аргучинцев. Но это мало помогло «черно-белым» — в конце периода «Металлург» забросил ответную шайбу, а в дебюте второго периода вышел вперед. У магнитогорцев пополнили свой снайперский счет Дерек Барак и Егор Яковлев.

«Трактор» ответил, сравняв счет благодаря усилиям Андрея Никонова. Вообще, челябинцы здорово действовали во втором периоде, много атаковали. Но

Но пропустили необязательный гол в свои ворота. Сергей Толчинский нанес хороший бросок, спору нет. Но и Сергей Мыльников сыграл не лучшим образом — 2:3.

Беда не приходит одна — эта жизненная фраза еще раз показала себя в действии. Практически тут же «черно-белые» нарушили правила и остались в меньшинстве, а затем и еще раз сфолили. Так, почти полторы минуты наши парни вынуждены были играть в формате «3×5».

Не выстояли! «Металлург» не мог не реализовать такое преимущество и сделал счет 4:2 — Дмитрий Силантьев и Дерек Барак сообразили гол на двоих классно и красиво. А потом Валерий Орехов сделал счет 5:1: бросил, попал в штангу, сам же сыграл на добивании. Это вынудило тренерский штаб «черно-белых» пойти на изменения в составе: Сергей Мыльников ушел со льда, место в «рамке» занял Савелий Шерстнев.

Но повлиять на ход событий эти решения уже не могли. Отыграть разницу в счете было уже сложно. В третьем периоде команды забросили еще по две шайбы в ворота друг другу — 4:7 — победа гостей.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 19 декабря. «Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:7 (1:1, 1:4, 2:2).

Шайбы забросили:

1:0 — Семен Дер-Аргучинцев (Василий Глотов, Андрей Светлаков), 07:26 (5×4).

1:1 — Дерек Барак (Сергей Толчинский, Макар Хабаров), 17:22 (5×5).

1:2 — Егор Яковлев (Сергей Толчинский, Владимир Ткачев), 21:11 (5×5).

2:2 — Андрей Никонов (Джордан Гросс, Владимир Жарков), 23:15 (5×5).

2:3 — Сергей Толчинский (Макар Хабаров), 27:56 (5×5).

2:4 — Дмитрий Силантьев (Дерек Барак, Владимир Ткачев), 29:12 (5×3).

2:5 — Валерий Орехов (Сергей Толчинский, Даниил Вовченко), 32:08 (5×5).

3:5 — Михаил Григоренко (Егор Коршков), 48:15 (5×5).

3:6 — Дмитрий Силантьев (Егор Яковлев, Дерек Барак), 52:16 (5×5).

4:6 — Виталий Кравцов (Василий Глотов, Арсений Коромыслов), 56:09 (5×5).

4:7 — Роман Канцеров (Дерек Барак, Макар Хабаров), 59:44 (5×5).

У хоккеистов «Трактора» впереди теперь четыре матча в гостях, в том числе битва в Магнитогорске. «Металлург» же следующий поединок сыграет дома 22 декабря с нижнекамским «Нефтехимиком».

Фото: пресс-служба ХК «Трактор» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).