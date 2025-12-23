Хоккейный клуб «Металлург» по буллитам вырвал победу у «Нефтехимика»

Это уже вторая победа магнитогорцев над нижнекамцами в текущем чемпионате КХЛ

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» второй раз в сезоне обыграли в чемпионате КХЛ нижнекамский «Нефтехимик». На этот раз южноуральцы сломили сопротивление клуба из Татарстана, победив его по буллитам. У «сталеваров» гол-шедевр на свой счет записал Егор Коробкин, а решающий штрафной бросок исполнил Руслан Исхаков, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В текущем чемпионате КХЛ команды уже трижды встречались между собой. В Нижнекамске оба раза победили хозяева площадки (5:3 и 2:1 от), а в Магнитогорске подопечные Андрея Разина в суперрезультативном матче взяли верх со счетом 9:6. Событийным получился и нынешний матч между командами.

«Нефтехимик» в очередной раз показал, как играть против лучшей команды лиги. Нижнекамцы доставили немало проблем магнитогорцам: первыми открыли счет, завершили первый период в свою пользу. И даже две заброшенные шайбы хозяев льда не остудили пыл клуба из Татарстана.

В дебюте третьего периода «Нефтехимик» сравнял счет. Благодаря усилиям Романа Канцерова южноуральцы вновь вышли вперед, реализовав большинство. Но и здесь нижнекамцы проявили характер: за 8 минут до конца периода гости сравняли счет, а еще пару минут спустя получили прекрасный шанс завершить матч досрочно, но большинство не реализовали.

В дополнительное время у ведущих нападающих хозяев работы в обороне было больше, чем в атаке. Здорово и великолепно отрабатывал даже Владимир Ткачев. В результате пришлось выявлять победителя в серии буллитов. «Металлург» ее выиграл у «Нефтехимика» в шестой раз подряд в истории. На этот раз Сергей Толчинский и Руслан Исхаков реализовали свои попытки, а Илья Набоков выиграл две дуэли.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 22 декабря. «Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:3 от (0:1, 2:0, 1:2, 0:0, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Григорий Селезнев (Никита Попугаев, Иван Николишин), 02:03 (5×5).

1:1 — Егор Коробкин (Макар Хабаров, Никита Коротков), 24:39 (4×5).

2:1 — Никита Коротков (Люк Джонсон, Егор Коробкин), 34:54 (5×5).

2:2 — Лука Профака (Иван Николишин, Никита Попугаев), 42:00 (5×5).

3:2 — Роман Канцеров (Робин Пресс), 48:36 (5×4).

3:3 — Тимур Хайруллин (Максим Федотов, Владислав Барулин), 52:36 (5×5).

4:3 — Руслан Исхаков, 65:00 (бул).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Егор Коробкин («Металлург»)

Забил гол-красавец, набрав в итоге 2 (1 + 1) очка за матч.

Никита Коротков («Металлург»)

Провел хороший поединок: забил сам, ассистировал партнеру.

Никита Попугаев («Нефтехимик»)

Записал на свой счет две результативные передачи.

Впереди у «Металлурга» гостевой поединок с омским «Авангардом» (26 декабря), а завершит год магнитогорский клуб домашним поединком в южноуральском дерби с «Трактором» (29 декабря).

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).