Хоккейный клуб «Металлург» впервые забросил 9 шайб в матче КХЛ

Магнитогорская команда разгромила на своем льду «Нефтехимик» со счетом 9:6

В чемпионате КХЛ сыгран самый результативный матч сезона! Хоккеисты «Металлурга» и «Нефтехимика» забросили на двоих аж 15 шайб, а победу в Магнитогорске одержали хозяева площадки со счетом 9:6. Впервые в своей истории хоккеисты «Металлурга» забили 9 голов в одном матче чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Уже в первом периоде команды порадовали зрителей заброшенными шайбами. За 20 минут игры они на двоих забили 6 голов, причем пять из них оказались в воротах гостей. Открыл счет уже на 3-й минуте Никита Михайлис, а затем состоялся долгожданный гол Владимира Ткачева. Звездный форвард забросил-таки первую свою шайбу за «Металлург» в чемпионате КХЛ. Для этого ему понадобилось провести 17 матчей.

Вообще, магнитогорцы показали удивительную эффективность в атаке. В первом отрезке матча они нанесли 10 бросков в створ ворот соперника, пять из них завершились взятием ворот.

Избиение соперника продолжилось во втором периоде. К 28-й минуте на табло горели уже 8:1! Авторами голов стали Дерек Барак, Егор Яковлев и Дмитрий Силантьев. Таким образом, «Металлург» повторил свой рекорд по заброшенным шайбам в КХЛ в одном матче. Оставалось забить еще один гол, чтобы установить новое достижение. Мог это сделать Евгений Кузнецов, однако реализовать буллит ему не удалось.

Историческую шайбу в итоге оформил Роман Канцеров. Произошло это на 43-й минуте. Впереди были еще 17 минут игры. Однако забросить двузначное количество шайб «сталеварам» так и не удалось. Хоккеисты «Нефтехимика» же, напротив, мобилизовали силы и даже сократили отставание в счете. В итоге 9:6 — суперрезультативная игра и яркая победа хозяев площадки.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 19 октября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 9:6 (5:1,3:1, 1:4).

Шайбы забросили:

1:0 — Никита Михайлис (Данила Паливко, Валерий Орехов), 02:06 (5×5).

2:0 — Владимир Ткачев (Евгений Кузнецов, Валерий Орехов), 05:48 (5×5).

3:0 — Алексей Маклюков (Владимир Ткачев), 08:56 (5×5).

3:1 — Андрей Белозеров (Дамир Жафяров, Герман Точилкин), 12:46 (5×4).

4:1 — Егор Коробкин (Дерек Барак, Никита Коротков), 16:50 (5×5).

5:1 — Артем Минулин (Евгений Кузнецов, Сергей Толчинский), 18:40 (5×5).

6:1 — Дерек Барак (Роман Канцеров, Владимир Ткачев), 23:09 (5×4).

7:1 — Егор Яковлев (Никита Михайлис, Руслан Исхаков), 26:07 (5×5).

8:1 — Дмитрий Силантьев (Роман Канцеров), 28:10 (5×5).

8:2 — Матвей Надворный (Никита Хоружев, Никита Хлыстов), 30:10 (4×5).

9:2 — Роман Канцеров (Дерек Барак, Владимир Ткачев), 43:03 (5×4).

9:3 — Герман Точилкин, 43:25 (4×5).

9:4 — Герман Точилкин (Дамир Жафяров, Динар Хафизуллин), 46:38 (5×4).

9:5 — Булат Шафигуллин (Максим Сушко), 48:33 (4×5).

9:6 — Илья Пастухов (Дамир Жафяров, Андрей Белозеров), 59:51 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Владимир Ткачев («Металлург»)

Наконец-таки открыл счет своим голам за «Металлург». В итоге в его активе 4 (1+3) очка за матч.

Никита Михайлис («Металлург»)

Набрал 2 (1+1) очка, но мог сыграть еще куда более результативно. Понравилась его активность и заряженность на ворота.

Герман Точилкин («Нефтехимик»)

Оформил «дубль», а еще сделал результативную передачу. Хороший матч в активе форварда нижнекамцев.

«Металлург» сохранил за собой лидерство в чемпионате КХЛ. Впереди у магнитогорцев четыре гостевых поединка. Первый из них они проведут 21 октября с «Сибирью».

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).