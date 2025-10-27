Хоккеист Владимир Ткачев помог «Металлургу» выиграть у «Авангарда» в КХЛ

Экс-форвард омичей забросил шайбу, а магнитогорцы одержали победу 4:1

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» взяли реванш у «Авангарда» за домашнее поражение, выиграв в Омске со счетом 4:1. В составе южноуральцев забросил шайбу экс-форвард «ястребов» Владимир Ткачев. Однако праздновать взятие ворот в ворота бывшей команды форвард «Металлурга» не стал, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Металлург» в текущем чемпионате КХЛ проигрывает немного, потому и возглавляет «регулярку». У южноуральцев лишь пять поражений (два из них за пределами основного времени) и только одно — с крупным счетом. Причем, обидели их именно омичи, и не где-нибудь, а на магнитогорском льду: 12 октября подопечные Андрея Разина были биты «ястребами» со счетом 1:5.

О том поражении, конечно же, хоккеисты «Металлурга» не забыли. Поэтому и настрой на матч у них был соответствующий. Но форсировать события гости не спешили. В первом периоде была абсолютно равная игра, а решил все мастерство форварда Романа Канцерова. Магнитогорец прокатился в средней зоне, нашел точку для броска и отправил шайбу в сетку ворот омичей — 1:0.

Ключевым фактором во втором периоде стало умение команд играть в неравных составах. А началась 20-минутка с удаления «Металлурга». В текущем чемпионате «Авангард» здесь и сейчас — лучшая команда Лиги по реализации большинства (35,7%). Но вместо того, чтобы улучшить этот показатель омичи умудрились пропустить в свои ворота. Это Никита Коротков перехватил шайбу в средней зоне, убежал на рандеву с голкипером — Алексей Серебряков спас команду, но на повторный бросок форварда уже не среагировал.

Впрочем, уже в следующем большинстве «ястребы» сыграли так, как они это хорошо умеют. Как заправский форвард сыграл защитник Дамир Шарипзянов: сыграл в «стеночку» с партнером, убежал по флангу и не сближаясь с вратарем бросил в угол ворот — 1:2.

«Металлург» же продолжил наказывать соперника за грубость. Сначала Робин Пресс кистевым броском сделал счет 3:1. Эта шайба могла быть стать первой в сезоне для забивного защитника магнитогорцев. Однако уже в третьем отрезке игры судьи «переписали» автора гола на Александра Петунина. А еще магнитогорцы реализовали большинство в формате «5×3». Шайбу в ворота бывшей команды забросил Владимир Ткачев. Кстати, праздновать гол экс-форвард «Авангарда» не стал. В итоге 4:1 перед заключительным отрезком матча.

Омичи в третьем периоде действовали лучше. Но не настолько, чтобы у них получилось перевернуть ход игры. Хоккеисты «Металлурга» пусть и не без проблем, но сдержали натиск соперника, сохранив победный счет. А еще в самой концовке Александр Смолин выиграл дуэль у Николая Прохоркина, не реализовавшего буллит.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 27 октября. «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:4 (0:1, 1:3, 0:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Роман Канцеров (Александр Сиряцкий), 09:31 (5×5).

0:2 — Никита Коротков (Артем Минулин), 24:23 (4×5).

1:2 — Дамир Шарипзянов (Николай Прохоркин, Никита Серебряков), 27:01 (5×4).

1:3 — Александр Петунин (Робин Пресс, Никита Михайлис), 28:31 (5×4).

1:4 — Владимир Ткачев (Робин Пресс, Егор Яковлев), 38:15 (5×3).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Робин Пресс («Металлург»)

А ведь почти открыл счет своим голам в сезоне, но судьи записали заброшенную шайбу на его партнера по команде. В итоге у защитника оказалось 0+2 вместо 1+1.

Владимир Ткачев («Металлург»)

Не сказать, что сыграл блестяще, но нельзя не отметить его гол в ворота бывшей команды.

Роман Канцеров («Металлург»)

Лучший снайпер магнитогорского клуба пополнил свой счет, забросив 13-ю шайбу в сезоне.

«Металлург» взял реванш у «Авангарда» за домашнее поражение двухнедельной давности, но главное — еще больше упрочил свое лидерство в чемпионате КХЛ. Впереди у южноуральцев матч с еще одним грандом «Востока» — казанским «Ак Барсом». Эта игра состоится 29 октября в столице Татарстана.

Фото: пресс-служба ХК «Авангард» (Омск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).