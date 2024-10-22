Хоккейный клуб «Металлург» впервые в сезоне поднялся в тройку лидеров на «Востоке»

Действующий обладатель Кубка Гагарина наконец‑то находит свою игру

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» успешно завершили «западную» выездную серию матчей в чемпионате КХЛ. Вчера, 21 октября, южноуральцы выиграли в Мытищах у «Куньлуня» со счетом 4:2. Благодаря этой победе действующие обладатели Кубка Гагарина впервые в нынешнем сезоне вошли в тройку сильнейших в турнирной таблице Восточной конференции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. В дебюте игры форвард хозяев Томаш Юрчо броском с ползоны с неудобной руки переиграл голкипера «Металлурга» Илью Набокова. Магнитогорцы ответили лишь под занавес периода, когда Дмитрий Силантьев замкнул прострел от Романа Канцерова.

В начале второго периода команды устроили голевую перестрелку. Сначала подопечные Андрея Разина реализовали большинство: завершал атаку точным броском Скотт Уилсон. Но не прошло и полминуты, как «драконы» сравняли счет. Однако равенство было недолгим: уже 22 секунды спустя «сталевары» вновь вышли вперед. Автором заброшенной шайбы стал Данила Юров, которому удался классный кистевой бросок из-под защитника, — 2:3!

На этом голевая феерия в матче закончилась. В середине третьего периода гости во второй раз в матче реализовали большинство. Укрепил преимущество «Металлурга» сильным броском от синей линии защитник Макар Хабаров. Как оказалось, эта заброшенная шайба стала последней в матче. Хозяева площадки, как ни старались, поразить ворота магнитогорцев больше не смогли.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 21 октября. «Куньлунь» (Пекин) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Томаш Юрчо (Джейден Хальбгевакс), 09:49 (5×5).

1:1 — Дмитрий Силантьев (Денис Зернов, Роман Канцеров), 18:17 (5×5).

1:2 — Скотт Уилсон (Робин Пресс, Даниил Вовченко), 20:29 (5×4).

2:2 — Дэнни О’Реган (Адам Кленденинг, Иэн Маккошен), 20:54 (5×5).

2:3 — Данила Юров (Никита Михайлис, Макар Хабаров), 21:16 (5×5).

2:4 — Макар Хабаров (Скотт Уилсон, Александр Петунин), 48:22 (5×4).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Макар Хабаров («Металлург»)

Отметим результативные действия защитника магнитогорцев: забросил шайбу, сделал результативную передачу. Причем здорово провел концовку встречи.

Скотт Уилсон («Металлург»)

В активе легионера два результативных балла: гол + ассист. Был активным и заряжен на ворота соперника.

Джереми Смит («Куньлунь»)

Выделим голкипера клуба из Китая: совершил 43 сейва. Во многом благодаря его усилиям «Куньлунь» долго оставался в игре.

Хоккейный клуб «Металлург» впервые в текущем сезоне вошел в тройку лидеров Восточной конференции. Впереди у магнитогорцев еще два гостевых матча: 27 и 29 октября им предстоит сыграть с «Авангардом» и «Ак Барсом» соответственно.