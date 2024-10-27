Хоккейный клуб «Металлург» в овертайме уступил «Авангарду» в Омске

Магнитогорская команда чередует победы с поражениями в чемпионате КХЛ

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» продолжают чередовать победы с поражениями в чемпионате КХЛ. Сегодня, 27 октября, подопечные Андрея Разина в драматичном поединке уступили в гостях омскому «Авангарду». В составе сибирского клуба героем матча стал канадский форвард Линден Вей: забил победный гол и сделал две результативные передачи, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

А как хорошо все началось для магнитогорцев! Они полностью переиграли соперника в первом периоде: быстро проходили среднюю зону, подолгу проводили позиционные атаки, много бросали по воротам. Не случайно именно «сталевары» открыли счет в матче, автором которой стал Роман Канцеров. Впрочем, хозяева льда еще до ухода на первый перерыв выровняли положение. Символично, что сделал это лидер «ястребов» Рид Буше.

В дебюте второго периода вновь активнее действовали игроки «Металлурга». Форвард магнитогорцев Данила Юров хорошо сыграл на добивании после броска Данилы Паливко — 2:1. Ответ «Авангарда» также не заставил себя ждать. Они реализовали большинство, а точный завершающий бросок нанес защитник Семен Чистяков.

Зато в третьем периоде лучше играли уже хоккеисты сибирского клуба. Теперь уже голкипер «Металлурга» Илья Набоков вынужден был трудиться в поте лица. Во многом благодаря его надежной игре и нескольким спасениям магнитогорцы удержали ничейный счет. Ну а в овертайме точку в матче поставил Линден Вей — безусловно, лучший игрок матча.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 27 октября. «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 от (1:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Роман Канцеров, 03:43 (5×5).

1:1 — Рид Буше (Семен Чистяков, Линден Вей), 18:54 (5×5).

1:2 — Данила Юров (Данила Паливко, Никита Михайлис), 24:07 (5×5).

2:2 — Семен Чистяков (Линден Вей, Рид Буше), 32:39 (5×4).

3:2 — Линден Вей (Иван Игумнов, Павел Коледов), 62:21 (4×3).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Линден Вей («Авангард»)

Безусловный герой матча! Принял участие во всех трех заброшенных шайбах «Авангарда». Записал на свой счет 3 (1+2) очка.

Семен Чистяков («Авангард»)

Защитник «ястребов» успевал быть везде. Мало того, что хорошо справился со своими прямыми обязанностями, так еще и партнерам помогал в атаке. Набрал 2 (1+1) очка за матч.

Данила Юров («Металлург»)

Выделить в составе магнитогорского клуба кого-то одного сложно. Сделаем свой выбор в пользу Данилы Юрова. Его заброшенная шайба могла стать ключевой. Увы, не стала.

Удивительно, но за матч обе команды нанесли на двоих 91 бросок в створ ворот, что еще раз подтверждает то, насколько заряжены они были на атаку. Послезавтра, 29 октября, «Металлург» сыграет в гостях с казанским «Ак Барсом».