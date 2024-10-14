Хоккейный клуб «Ак Барс» разгромил в гостях магнитогорский «Металлург» в чемпионате КХЛ

Казанцы прервали серию из трех поражений подряд, выиграв со счетом 5:0

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» потерпели сокрушительное домашнее поражение от казанского «Ак Барса» в чемпионате КХЛ. Подопечные Андрея Разина уступили с разгромным счетом 0:5. Удивительно то, что клуб из Татарстана мог побеждать и более крупно, но не реализовал многочисленные голевые моменты, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

К поединку с «Металлургом» казанский клуб подошел из серии трех поражений кряду. И это, судя по всему, вызвало встряску в рядах «Ак Барса». Только этим можно объяснить то, как мощно и агрессивно в атаке начали «зеленые» поединок с магнитогорской командой. Уже в дебюте игры гости имели два классных момента для взятия ворот.

Однако шайбу забросили они чуть позже, когда партнеры по команде вывели на ударную позицию защитника Никиту Лямкина. Тот от души приложился, послав снаряд в «паутину» ворот Ильи Набокова. Помог ему это сделать Дмитрий Яшкин, закрыв обзор голкиперу «Металлурга» — 1:0.

Почти тут же «Металлург» нарушил правила. «Ак Барс» несколько раз проверил на бдительность голкипера хозяев, а затем и поразил его ворота. Гол сам себе сделал Илья Сафонов: пошел на обострение, а затем и сыграл на добивании — 2:0. Нельзя сказать, что «Металлург» не отвечал, но до реальных голевых моментов дело не доходило. Разве что в самой концовке едва не отличился Данил Башкиров. Однако классно в эпизоде сыграл голкипер казанцев Тимур Билялов.

Более активно в атаке действовали хозяева льда во втором периоде. Но долгое время это не приносило успеха. Имели возможность сократить разрыв в счете до минимума Данила Юров, Дмитрий Силантьев, Павел Акользин... Шайба упорно не хотела залетать в ворота соперника. Хотя, играя в большинстве, магнитогорцы и обрушили град бросков по Тимуру Билялову. Тот стоял как стена.

Ну а затем казанцы забросили и еще одну шайбу. Не без удачи, кстати, говоря: Кирилл Семенов с помощью рикошета сделал счет 3:0. И это было еще не все. Гол-красавец в сольном проходе забил Артем Галимов. Наставник «Металлурга» Андрей Разин произвел замену вратаря, выпустив на лед Александра Смолина.

В третьем периоде игра почти не изменилась. Казалось бы, «Металлург» должен был идти вперед, стараясь забить хотя бы гол престижа. Но пропустил еще одну шайбу в свои ворота. Дубль на свой счет оформил Кирилл Семенов. Самое удивительное то, что казанцы могли забивать еще и еще. Но где-то им не везло в завершающей стадии атак, где-то надежно действовал голкипер хозяев.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 14 октября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Никита Лямкин (Николас Петан, Александр Барабанов), 07:58 (5×5).

0:2 — Илья Сафонов, 10:07 (5×4).

0:3 — Кирилл Семенов (Семен Кошелев, Никита Лямкин), 36:36 (5×5).

0:4 — Артем Галимов (Дмитрий Юдин), 37:56 (5×5).

0:5 — Кирилл Семенов (Никита Лямкин, Кирилл Крутов), 51:50 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Тимур Билялов («Ак Барс»)

Один из главных творцов победы. Сыграл на «0», совершив 23 сэйва.

Никита Лямкин («Ак Барс»)

Открыл счет в матче, а еще дважды ассистировал партнерам по команде. Успел выполнять и свои непосредственные обязанности в обороне.

Кирилл Семенов («Ак Барс»)

Автор двух заброшенных шайб. Неоднократно обострял ситуацию и был заряжен на ворота соперника.

Хоккеисты «Ак Барса» прервали серию из трех поражений кряду. И теперь готовятся к выезду в Челябинск — в родной город своего главного тренера Анвара Гатиятулина. Магнитогорцев ждет серия из пяти гостевых игр. Первый соперник — минское «Динамо», с которым подопечные Андрея Разина сыграют 17 октября.

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» Магнитогорск.

Коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).