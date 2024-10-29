Хоккейный клуб «Металлург» в четвертый раз в сезоне проиграл «Ак Барсу»

У магнитогорской команды появился самый неудобный соперник в КХЛ

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» не смогли взять реванш у казанского «Ак Барса». Сегодня, 29 октября, южноуральский клуб в четвертый раз в текущем чемпионате КХЛ уступил сопернику из Татарстана, на сей раз со счетом 1:4. Единственную шайбу у «сталеваров» забросил Данила Юров, а героем матча стал форвард казанцского клуба Артем Галимов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин, по всей видимости, знает рецепт успеха побед над магнитогорским клубом. Еще будучи наставником «Трактора» он не раз брал верх над соперником в южноуральском дерби. Теперь, обосновавшись в Татарстане, вновь насолил «Металлургу».

В этом сезоне «Ак Барс» уже обыгрывал магнитогорцев на своей площадке (2:0), огорчил болельщиков и в арене «Металлург» (4:3 и 5:0). Вот и сегодня он вновь был сильнее.

Ключевыми в матче стали, как окажется позже, события в первом периоде. В нем хозяева площадки забросили две безответные шайбы. Сначала это сделал Дмитрия Яшкин, скорректировав полет шайбы после броска Александра Барабанова. А уже под занавес периода Артем Галимов умудрился поразить ворота соперника с неудобной позиции.

В дебюте второго отрезка поединка подарил надежды магнитогорским болельщикам Данила Юров. Он не побоялся взять игру на себя, пойдя напролом по центру площадки. С неудобной руки он «прошил» голкипера казанцев Амира Мифтахова — 2:1.

Увы, развить успех южноуральцы не смогли. После пропущенной шайбы «Ак Барс» взял под контроль шайбу, имел большое территориальное преимущество. И еще повезло, что «Металлург» сохранил минимальное отставание в счете. Во многом он должен благодарить за это безупречно действовавшему в «рамке» вратарю Александру Смолину.

В третьем отрезке все стало окончательно ясно после того, как Дмитрий Яшкин сделал счет 3:1. При такой игре, которую показывал «Металлург», невозможно было перевернуть ход матча. Да, магнитогорцы старались как-то изменить ситуацию, но эти попытки были очень уж робкими. В концовке герой матча Артем Галимов, установил окончательный счет, забросив шайбу в пустые ворота.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 29 октября. «Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Дмитрий Яшкин (Александр Барабанов, Кирилл Семенов), 17:01 (5×5).

2:0 — Артем Галимов (Илья Сафонов, Егор Коршков), 18:49 (5×5).

2:1 — Данила Юров, 22:15 (5×5).

3:1 — Дмитрий Яшкин (Александр Барабанов, Артем Галимов), 50:52 (5×4).

4:1 — Артем Галимов (Егор Коршков), 59:42 (пв).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Артем Галимов («Ак Барс»)

Две заброшенные шайбы и одна результативная передача — это и есть самый весомый повод признать форварда казанцев главной звездой матча.

Дмитрий Яшкин («Ак Барс»)

Автор дубля, подтвердил статус лучшего снайпера команды. Хотя мог забивать и больше, упустил два верных момента для взятия ворот.

Александр Барабанов («Ак Барс»)

Еще один матч в актив форварда казанцев. В этот раз забросить шайбу не смог, но в четвертой игре подряд помог это сделать партнерам по команде.

Впереди у «Металлурга» домашний поединок с «Сибирью», который состоится 1 ноября. После этого подопечные Андрея Разина отправятся на Дальний Восток к «Адмиралу» и «Амуру», а завершат выездную серию поединком с той же «Сибирью».