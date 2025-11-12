Хоккейный клуб «Металлург» в результативном матче вырвал победу у «Лады»

Магнитогорцы выиграли 6:4, решающую шайбу забросил Владимир Ткачев, а Робин Пресс забил свой первый гол в сезоне

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в непростом домашнем поединке одержали волевую победу над тольяттинской «Ладой» в чемпионате КХЛ. Хозяева льда вели со счетом 2:0, затем уступали 2:4, но в третьем периоде совершили камбэк. Победу южноуральцам принес точный бросок Владимира Ткачева, первую свою шайбу в сезоне наконец-таки забросил Робин Пресс, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Лидер «Востока» против аутсайдера «Запада». Фаворит в матче вроде бы очевиден, если не одно «но»: волжане выиграли два последних гостевых поединка у минского «Динамо» (1:0) и «Салавата Юлаева» (5:3). А ведь соперники у них были не из робкого десятка. И были основания полагать, что «Лада» окажет серьезное сопротивление еще более грозному оппоненту.

Однако начало встречи не подтвердило эту гипотезу. Уже спустя три минуты после стартового свистка хозяева вели в счете 2:0. Сначала Валерий Орехов завершил хорошую комбинацию партнеров по команде, а затем Владимир Ткачев мастерски реализовал выход «1 в 0» после изумительной передачи со своей зоны от Дерека Барака. А ведь мог забивать еще и Евгений Кузнецов, не пробивший голкипера из выгодной позиции.

2:0 — это был еще не нокаут, но хороший такой и ощутимый нокдаун для соперника. Впрочем, тольяттинцы увесистых ударов как будто не почувствовали. Они выждали паузу, а затем произвели два кинжальных выпада. В обоих случаях решающий удар у них нанес Андрей Чивилев. Удивительно, но именно хоккеисты «Лады» вполне могли уходить на перерыв, ведя в счете. В самой концовке периода едва не завершил быструю контратаку Никита Сетдиков.

Игра во втором периоде заметно потускнела. «Металлург» вроде и провел больше времени в атаке, наседал на ворота соперника, но толку от этого было мало. Более того, в середине периода волжане вышли вперед. В своем фирменном стиле шайбу забросил Антон Бурдасов — кистевым броском застал соперника врасплох. Гости грамотно и четко реализовали большинство — 2:3.

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин произвел рокировку вратарей. Вместо неудачно вошедшего в игру Ильи Набокова на площадку вышел Александр Смолин. Но и он не сдюжил, когда хоккеисты «Лады» убежали в контратаку в концовке периода. Причем, забили они гол в меньшинстве, получив 5-минутное удаление.

Впрочем, еще магнитогорцы практически тут же сократили разрыв в счете до минимума еще до ухода на перерыв. А отдохнув, сравняли его. Долгожданную шайбу, свою первую в сезоне, оформил Робин Пресс. В своем 23-м матче ему удалось-таки распечатать ворота соперника и сделать счет 4:4.

За 5 с небольшим минут до финальной сирены классный кистевой бросок нанес Владимир Ткачев. Один из лидеров «Металлурга» оформил дубль, а эта заброшенная шайба в итоге стала победной. Точку в матче поставил Роман Канцеров, поразивший пустые ворота. 6:4 — непростая, но заслуженная победа магнитогорцев в сверхрезультативном матче.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 12 ноября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Лада» (Тольятти) — 6:4 (2:2, 1:2, 3:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Валерий Орехов (Дерек Барак, Сергей Толчинский), 01:20 (5×5).

2:0 — Владимир Ткачев (Робин Пресс, Роман Канцеров), 03:15 (5×5).

2:1 — Андрей Чивилев (Кирилл Жуков, Дмитрий Кугрышев), 10:08 (5×5).

2:2 — Андрей Чивилев (Мак Холлуэлл), 14:02 (5×5).

2:3 — Антон Бурдасов (Райли Савчук, Мак Холлуэлл), 33:51 (5×4).

2:4 — Евгений Грошев (Никита Сетдиков), 38:48 (4×5).

3:4 — Даниил Вовченко (Робин Пресс, Никита Михайлис), 39:15 (5×4).

4:4 — Робин Пресс (Руслан Исхаков), 40:34 (5×4).

5:4 — Владимир Ткачев (Евгений Кузнецов, Егор Яковлев), 45:40 (5×4).

6:4 — Роман Канцеров (Владимир Ткачев), 59:38 (пв).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Владимир Ткачев («Металлург»)

Оформил «дубль», сделал результативную передачу. Одна из заброшенных им шайб стала в итоге победной.

Андрей Чивилев («Лада»)

Еще в первом периоде забросил две шайбы. Мог бы стать героем матча, если б его команда победила. Но «Лада» преимущества в два гола не удержала.

Робин Пресс («Металлург»)

Состоялся долгожданный первый гол сезона у этого забивного защитника-снайпера. Даже странно, что случилось это лишь в 23-м матче.

«Металлург» отправляется в Санкт-Петербург, где 16 ноября сразится со СКА, а затем вернется на Южный Урал — 18-го числа в Челябинске состоится первая серия южноуральского хоккейного дерби. И это будет суперматч для всех болельщиков региона!

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).