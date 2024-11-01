Форвард «Сибири» Владислав Кара покарал «Металлург» за ошибки в обороне

Он забросил две шайбы в конце матча и помог хоккеистам сибирского клуба вырвать победу — 4:3

Хоккейный клуб «Металлург» умудрился проиграть матч, который должен был завершать в свою пользу. Магнитогорская команда контролировала игру с «Сибирью», но упустила победу в самой концовке встречи, уступив 3:4. Героем матча стал форвард гостей Владислав Кара. Он наказал южноуральцев за грубые ошибки в обороне, забросив две шайбы, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Перед матчем с «Металлургом» сибиряки проиграли в пяти матчах подряд. Подопечные Вадима Епанчинцева, выдав хороший старт в чемпионате КХЛ, после череды неудач оказались вне зоны плей-офф на «Востоке». И в матче с магнитогорцами могли опуститься еще ниже в турнирной таблице.

Все шло к тому, что так и произойдет. «Металлург» хорошо провел первый период, забросив две безответные шайбы. Их авторами стали Артем Минулин и Александр Петунин. И даже пропущенный гол в дебюте второго периода, не давал усомниться в том, что хозяева льда возьмут свое. Они доминировали, проводили хорошие позиционные атаки, чаще бросали по воротам.

В третьем периоде Никита Михайлис сделал счет 3:1. А затем произошло необъяснимое. Опытный ветеран «Сибири» Сергей Широков во второй раз в матче реализовал большинство, сократив отставание в счете до минимума. А две минуты спустя Владислав Кара выровнял положение — 3:3! Хоккеисты «Металлурга» дрогнули, стали часто ошибаться в простых ситуациях. И тот же Кара наказал магнитогорцев, забросив шайбу в концовке периода.

Найти в себе силы на то, чтобы спасти матч игроки магнитогорского клуба уже не смогли. Подопечные Андрея Разина умудрились проиграть этот нелогичный и странный поединок, в котором должны были брать 2 очка. Хоккеисты «Сибири» нанесли лишь 19 бросков в створ ворот (ничтожно мало для КХЛ), но этого оказалось достаточно, чтобы забросить 4 шайбы и одержать победу.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1 ноября. «Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирск) — 3:4 (2:0, 0:1, 1:3).

Шайбы забросили:

1:0 — Артем Минулин (Андрей Козлов, Данил Башкиров), 05:51 (5×5).

2:0 — Александр Петунин (Даниил Вовченко, Валерий Орехов), 19:33 (5×4).

2:1 — Сергей Широков (Владимир Бутузов, Энди Андреофф), 22:32 (5×4).

3:1 — Никита Михайлис (Данила Юров, Робин Пресс), 41:16 (5×5).

3:2 — Сергей Широков (Энди Андреофф, Тэйлор Бек), 48:54 (5×4).

3:3 — Владислав Кара (Валентин Пьянов, Тревор Мерфи), 50:13 (5×5).

3:4 — Владислав Кара (Федор Гордеев), 57:14 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Владислав Кара («Сибирь»)

Две заброшенные шайбы в концовке встречи, одна из которых стала победной. Разве могут быть еще какие-то вопросы. Форвард «Сибири» — главный герой матча.

Сергей Широков («Сибирь»)

Еще один автор сенсационного результата. Помог сибирякам вернуться в игру, забросив две шайбы в большинстве.

Данил Башкиров («Металлург»)

Выделить кого-то в составе магнитогорского клуба сложно. Но отметим этого парня в первую очередь потому, что он был одним из самых активных, часто оказывался на ударной позиции.

«Металлург» отправляется в гостевое турне на Дальний Восток, в ближайшем матче ему предстоит сыграть 5 ноября с «Адмиралом».

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).