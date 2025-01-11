Хоккейный клуб «Металлург» уверенно выиграл у «Трактора» в южноуральском дерби

Магнитогорская команда продлила свою победную серию до восьми матчей

Магнитогорский «Металлург» одержал восьмую победу подряд в чемпионате КХЛ. Сегодня, 11 января, подопечные Андрея Разина уверенно победили в домашнем поединке у челябинского «Трактора» со счетом 5:3. Магнитогорцы взяли реванш у соперника за «сухое» поражение в южноуральском дерби. А еще поднялись на третье место в Восточной конференции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Ранее команды уже встречались друг с другом в этом сезоне. Так, 13 ноября, челябинский «Трактор» одержал «сухую» победу в Магнитогорске со счетом 4:0. Но вряд ли этот факт имел какое-то значение в сегодняшнем поединке. За два месяца «Металлург» значительно добавил в игре, обновил состав и подошел к южноуральскому дерби с семиматчевой победной серией.

И начали хозяева льда поединок здорово, уже на 2-й минуте едва не открыв счет в матче. Форвард «Металлурга» Андрей Козлов убегал на рандеву с голкипером «Трактора» в контратаке, но переиграть Зака Фукале не смог. Впрочем, лучше в первом периоде играли хоккеисты челябинского клуба. Они взяли под контроль шайбу, проводили больше времени в атаке. Неплохо смотрелось на льду четвертая тройка нападения «черно-белых», в котором выделялся Денис Почивалов.

Впрочем, дивидендов из игрового преимущества подопечные Бенуа Гру не извлекли. Зато «Металлург» в конце периода создал еще один опасный момент у ворот «Трактора». И снова мог забивать Андрей Козлов, а в следующей атаке он же оказался на убойной позиции — Зак Фукале снова оказался на высоте!

И все же магнитогорцы добились своего, сумев забить гол «в раздевалку». За 39 секунд до конца первого периода хозяева открыли счет в матче: с броском Никиты Камалова голкипер «Трактора» справился, но на «пятаке» расторопнее всех оказался Дмитрий Силантьев — 1:0. Кстати, для него этот матч был юбилейным — 100-м в карьере в КХЛ.

Дебют второго периода челябинцы «проспали». Не прошло и полутора минут, как «Трактор» пропустил дважды. И оба раза хозяева забросили не без помощи рикошетов. Так, после броска Алексея Маклюкова шайба юркнула в ворота после того, как слегка задела Чарльза Робинсона. А потом классно подставил клюшку Дмитрий Гераськин под мощный щелчок Данилы Паливко. 3:0 — и уже серьезно!

Надо отдать должное парням из «Трактора», они не сдались. В середине периода «черно-белые» провели хорошую и затяжную позиционную атаку, около трех минут «возили» хозяев. С превеликим трудом «Металлург» выдержал этот натиск и только собрался перейти в контрнаступление, как пропустил шайбу в свои ворота.

Защитник «Трактора» Григорий Дронов сыграл как заправский форвард: обыграл двух игроков, сблизился с вратарем и отправил шайбу у него над плечом. Символично, что забил гол «Металлургу» игрок, который лучшие годы своей карьере провел в Магнитогорске. Спустя 6 минут свел разрыв в счете к минимуму Чарльз Робинсон, забив гол с «пятака» — 3:2.

В концовке периода «Трактор» с «Металлургом» организовали еще два опаснейших момента. Форвард «черно-белых» Владимир Ткачев убежал «1 в 0». Голкипер «Металлурга» Илья Набоков вышел победителем в этой дуэли, но не стал останавливать игру, а тут же выдал роскошный пас на Романа Канцерова. Теперь уже один из лидеров «Металлурга» убежал на рандеву с голкипером соперника, но переиграть того не смог.

«Какой хоккей мы с вами видим! Просто фантастика!» — комментаторы матча на КХЛ-ТВ не сдерживали эмоций и оценок в адрес хоккеистов обеих команд. Игра действительно смотрелась. Все должен был решить третий период.

Начали его челябинцы с быстрой пропущенной шайбы. На этот раз (редкий случай!) «зевнул» не сложный бросок Зак Фукале. Даниил Вовченко из-под защитника кистевым броском застал голкипера «Трактора» врасплох — 4:2.

Ну а чуть позже хозяева льда реализовали большинство, а автором заброшенной шайбы стал Роман Канцеров — 5:2. Оправиться от такого удара хоккеисты челябинского клуба уже не смогли. Хотя в самой концовке Виталий Кравцов и сократил разрыв в счете до двух шайб.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 11 января. «Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 5:3 (1:0, 2:2, 2:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Дмитрий Силантьев (Никита Камалов, Данила Юров), 19:21 (5×5).

2:0 — Алексей Маклюков (Робин Пресс, Никита Михайлис), 20:21 (5×5).

3:0 — Игорь Гераськин (Данила Паливко, Борна Рендулич), 21:32 (5×5).

3:1 — Григорий Дронов, 28:07 (5×5).

3:2 — Чарльз Робинсон (Андрей Светлаков, Виталий Кравцов), 34:19 (5×5).

4:2 — Даниил Вовченко (Данила Юров, Артем Минулин), 41:04 (5×5).

5:2 — Роман Канцеров (Робин Пресс, Даниил Вовченко), 48:10 (5×4).

5:3 — Виталий Кравцов (Артем Блажиевский, Чарльз Робинсон), 58:03 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Роман Канцеров («Металлург»)

Для него это был 100-й матч в КХЛ. И юбилей удался: забил гол, сделав счет 5:2. Форвард магнитогорцев набрал хороший ход, в его активе 15 (10+5) очков в 10 матчах.

Даниил Вовченко («Металлург»)

Был не самым заметным игроком в первом периоде, добавил в движении во втором, а все решил в третьем отрезке матча. У него 2 (1+1) очка за результативность.

Григорий Дронов («Трактор»)

Сыграл не без ошибок в обороне, но эти недочеты компенсировал красивейшим голом после сольного прохода.

Следующий матч «Трактор» проведет послезавтра, 13 января, в Нижнем Новгороде с «Торпедо». Хоккеисты «Металлурга» в этот же день примут на своем льду ХК «Сочи».

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен корреспондентом ИА «Первое областное».