Хоккейный клуб «Трактор» в валидольном матче вырвал победу у «Торпедо»

Челябинцы едва не уступили нижегородцам в матче, в котором вели в счете 3:0

Удивительный и интересный по сюжету матч выдали хоккеисты «Трактора» и «Торпедо» в матче КХЛ. Челябинский клуб в начале второго периода вел в счете 3:0, но позволил соперникам сравнять счет перед стартом заключительной 20-минутки. Южноуральцы в итоге выиграли 5:3, но заставили понервничать своих болельщиков, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В предыдущем матче все кому не лень обсуждали фатальное невезение «Торпедо» в матче с «Адмиралом». Нижегородский клуб предыдущий домашний матч проиграл, но сделал это так нелепо, что заставил говорить о себе. Первые две шайбы волжане умудрились и вовсе забили себе сами.

Матч с «Трактором» стал логичным продолжением мучений нижегородцев в игре с «Адмиралом». Едва ли не каждая атака «черно-белых» завершалась взятием ворот. Челябинцы в первом периоде создали не так много голевых моментов, но выжали из них почти максимум, забросив две безответные шайбы. Их авторами стали Виталий Кравцов и Максим Шабанов.

В дебюте второго периода Андрей Светлаков забил еще один гол и довел счет до крупного — 3:0. Казалось, что хозяева льда «поплыли» и оправиться от такого удара уже не смогут. Но как-то незаметно они переместили игру в чужую зону, стали создавать опасные моменты у ворот Сергея Мыльникова один за другим. Никита Артамонов на 26-й минуте забил гол престижа.

Это взятие ворот, возможно, стало одним из ключевых в матче. Заброшенная шайба окрылила хозяев льда, они поверили в себя и обрушили шквал атак на ворота «Трактора». Но забили еще два гола в быстрых прорывах.

В первом случае Кирилл Воронин из круга вбрасывания в своей зоне пробежал через всю площадку и в нужный момент он отдал передачу Линчу, который и сократил разрыв в счете до минимума. Как ни старались Григорий Дронов с Логаном Дэем догнать беглецов, сделать они это не смогли. Во втором — классно все исполнил Илья Чефанов. Получив передачу на синей линии, он оставил не у дел всю оборону «Трактора», а затем и переиграл в ближнем бою голкипера Сергея Мыльникова — 3:3.

Эта заброшенная шайба стала для молодого форварда «Торпедо» первой в КХЛ. Хозяева, как показалось, забили и четвертый гол, но после долгого видеопросмотра судьи взятие ворот не зафиксировали — шайба не пересекла линию ворот.

Вот так, ведя в счете 3:0, хоккеисты челябинского клуба умудрились растерять преимущество. Ничейный счет перед заключительным периодом мог теперь повернуться в любую сторону. Но очевидно, что психологическое преимущество было уже на стороне «торпедовцев».

Впрочем, болельщикам «черно-белых» можно было немного выдохнуть после того, как в дебюте третьего периода цели достиг мощный щелчок Артема Блажиевского. Но радоваться было рано — в таком матче могло произойти все, что угодно. К счастью, на этом чудеса закончились: на 50-й минуте Василий Глотов сделал счет 5:3. После этого нижегородцы сникли. Скорее, «Трактор» мог увеличивать преимущество, чем хозяева льда — сократить отставание.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 13 января. «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» (Челябинск) — 3:5 (0:2, 3:1, 0:2).

Шайбы забросили:

0:1 — Виталий Кравцов (Григорий Дронов, Чарльз Робинсон), 06:48 (5×5).

0:2 — Максим Шабанов (Григорий Дронов), 09:26 (5×5).

0:3 — Андрей Светлаков (Логан Дэй, Виталий Кравцов), 21:03 (5×5).

1:3 — Никита Артамонов (Илья Чефанов, Кирилл Кирсанов), 25:02 (5×5).

2:3 — Бобби Линч (Кирилл Воронин, Андрей Белевич), 28:42 (5×5).

3:3 — Илья Чефанов (Василий Атанасов, Маркус Филлипс), 33:26 (5×5).

3:4 — Артем Блажиевский (Максим Шабанов), 43:49 (5×5).

3:5 — Василий Глотов (Максим Шабанов, Илья Николаев), 49:21 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Максим Шабанов («Трактор»)

Две его голевые передачи в третье периоде предопределили исход матча. Стал и автором заброшенной шайбы. В его активе 3 (1+2) очка за матч.

Илья Чефанов («Торпедо»)

Для молодого форварда нижегородцев это стал третий матч в КХЛ, в предыдущих двух он очки не набирал. А тут сразу 2 балла, один из которых — важнейший третий гол команды.

Григорий Дронов («Трактор»)

Вновь показал себя во всей красе в атаке, заработав две голевые передачи. В обороне не всегда успевал справляться со своими обязанностями.

«Трактор» вырвал-таки победу в этом непростом поединке, который мог и должен был завершать в свою пользу без нервотрепки и излишней суеты. Челябинцы закрепились на лидирующей позиции Восточной конференции. Впереди их ждет матч в гостях с «Сибирью», с которой они встретятся уже послезавтра, 15 января.

Фото: пресс-служба ХК «Торпедо» (Нижний Новгород).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен ИА «Первое областное».