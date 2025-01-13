Хоккейный клуб «Металлург» одержал девятую победу подряд в КХЛ

Магнитогорская команда в энергосберегающем режиме выиграла у ХК «Сочи» — 3:1

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» в чемпионате КХЛ сегодня, 13 января, выиграли домашний поединок у ХК «Сочи» со счетом 4:2. Это уже девятая победа подряд для южноуральской команды. Благодаря ей подопечные Андрея Разина сравнялись по очкам с уфимским «Салаватом Юлаевым» и делят с ним 2-е место в Восточной конференции, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Магнитогорский «Металлург» в чемпионате КХЛ в последних матчах выглядит очень мощно. Команда одержала восемь побед подряд и вплотную приблизилась к лидерам Восточной конференции. И мало кто сомневался в том, что подопечные Андрея Разина продлял победную серию в игре с аутсайдером «Запада». И мало кто мог подумать, что матч с ХК «Сочи» станет для южноуральцев таким непростым...

Хотя как все хорошо начиналось. Уже в самом дебюте игры хозяева открыли счет: Алексей Маклюков нанес бросок, а Люк Джонсон скорректировал полет шайбы, отправив ее в ворота — 1:0 уже спустя 2,5 минуты после начала матча. Болельщики в арене «Металлург» наверняка приготовились к бурному празднованию голов своей команды. Не тут-то было...

Сочинцы, спору нет, молодцы! Они отодвинули игру от своих ворот, стали все чаще показываться в зоне соперника. И все же скорее хоккеисты «Металлурга» поспособствовали тому, чтобы южане поверили в себя. Хозяева льда стали играть в какой-то энергосберегающий хоккей, как будто рассчитывая победить оппонентов, не прилагая для этого сверхусилий. И поплатились за это.

В конце второго периода Денис Венгрыжановский сравнял счет. Причем, сделал это красиво, мастерски сыграв на «пятаке»: получил шайбу, развернулся, нашел возможность пропихнуть шайбу в сетку ворот. У «Металлурга» во втором отрезке матча запомнился разве что выстрел в штангу от Никиты Михайлиса и выход «1 в 0» Даниила Вовченко. Ну и Данила Юров был одним из немногих, кто бегал туда-сюда, цепляясь за каждую шайбу.

Но везет, как говорится, сильнейшему. «Металлург» выжал максимум из тех моментов, которые создал в третьем периоде. Не обошлось и без везения: вторую шайбу магнитогорцы забросили после рикошета, когда шайба после броска Дениса Зернова угодила в грудь Дмитрию Силантьеву и «парашютом» залетела в ворота соперника.

А затем помогли хозяевам льда закрепить успех защитники. В обоих случаях хозяева забили голы после броска от синей линии Валерия Орехова. Отличились Артем Минулин и Егор Коробкин. Уже в самой концовке гости забросили шайбу в меньшинстве, установив окончательный счет в матче — 4:2.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 13 января. «Металлург» (Магнитогорск) — ХК «Сочи» — 4:2 (1:0, 0:1, 3:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Люк Джонсон (Алексей Маклюков), 02:26 (5×5).

1:1 — Денис Венгрыжановский (Сергей Попов, Василий Мачулин), 39:27 (5×5).

2:1 — Дмитрий Силантьев, 43:49 (5×5).

3:1 — Артем Минулин (Валерий Орехов, Данила Юров), 52:37 (5×5).

4:1 — Егор Коробкин (Валерий Орехов, Артем Минулин), 54:35 (5×5).

4:2 — Даниил Сероух (Сергей Попов), 59:07 (4×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Данила Юров («Металлург»)

Набрал в матче лишь один балл за результативную передачу, но был на льду одним из самых активных. Регулярно создавал остроту у ворот соперника, мог забивать как минимум в трех случаях.

Артем Минулин («Металлург»)

Забил сам, помог это сделать партнеру по команде. Не самый результативный защитник магнитогорского клуба был сегодня в огне.

Денис Венгрыжановский (ХК «Сочи»)

В красивом стиле забросил первую шайбу сочинской команды — на классе и мастерстве сыграл на «пятаке». Был заметной фигурой у гостей.

Победная серия «Металлурга» в чемпионате КХЛ теперь составляет 9 матчей. Но главное — команда Андрея Разина уже на расстоянии вытянутой руки до лидера Восточной конференции челябинского «Трактора». Магнитогорцы догнали уфимский «Салават Юлаев» и теперь делят с ним 2-3-е места. Впереди южноуральцев ждет серия из трех матчей на выезде. Первый соперник — «Адмирал» из Владивостока.

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал создан корреспондентом ИА «Первое областное».