Хоккейный клуб «Металлург» усилил тренерский штаб Алексеем Симаковым

В магнитогорской команде он будет помогать в работе Андрею Разину

В тренерском штабе магнитогорского «Металлурга» будет работать новый специалист — на должность помощника главного тренера приглашен известный в прошлом хоккеист Алексей Симаков. Ранее он выступал за южноуральскую команду как игрок, но лучшие годы карьеры провел в «Автомобилисте». Информацию о заключении контракта со специалистом подтвердили в штабе ХК «Металлург».

Карьеру хоккеиста Алексей Симаков завершил в 2019 году. А начинал он ее в Екатеринбурге, где и провел лучшие годы. Он выступал на позиции крайнего форварда и играл в КХЛ за команды «Автомобилист», «Нефтехимик», «Ак Барс», ЦСКА, СКА, «Металлург» и «Югра». Последним его клубом стал красноярский «Сокол» в ВХЛ.

В качестве тренера Алексей Симаков работал помощником в «Горняке» (ВХЛ, 2019—2022), а с 2022 по 2025 годы возглавлял молодежную команду «Автомобилиста» — «Авто». В магнитогорском клубе Алексей Симаков будет также помогать Юрию Трубачеву в работе над большинством.

Напомним, что ХК «Металлург» в текущем чемпионате КХЛ занимает 4‑е место. В ближайшем матче магнитогорцы сыграют 25 января с хабаровским «Амуром».