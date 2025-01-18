Хоккейный клуб «Металлург» проиграл второй матч подряд на Дальнем Востоке

Магнитогорская команда после поражения от «Адмирала» уступила по буллитам хабаровскому «Амуру» — 2:3

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» после впечатляющей серии из девяти побед подряд уступили во второй раз кряду в чемпионате КХЛ на Дальнем Востоке. Сегодня, 18 января, подопечные Андрея Разина по буллитам проиграли «Амуру» со счетом 2:3. Ранее южноуральцы уступили «Адмиралу» из Владивостока (2:4), сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне хабаровчане сенсационно выиграли на своем льду у грозного казанского «Ак Барса». Эта игра могла придать «тиграм» эмоций в матче с еще одним фаворитом «Востока» — магнитогорским «Металлургом». Именно этим можно объяснить то, как «Амур» начал матч с южноуральцами, забыв быстрый гол.

Подловил ошибку Игоря Гераськина на синей линии форвард «тигров» Артур Гиздатуллин. Но ошибаться могут все, этому удивляться нечего. А вот то, как нападающий хабаровчан выиграл спринтерский забег у хоккеиста «Металлурга», очень даже впечатлил. Да и с голкипером «Металлурга» Александром Смолиным форвард дальневосточного клуба разобрался весьма уверенно — 1:0.

Хоккеисты «Металлурга» как будто и не обратили внимания на то, что стали уступать в счете. Они продолжали гнуть свою линию — давить на соперника с позиции силы. Особенно старалась первая тройка нападения южноуральцев и в первую очередь Дмитрий Силантьев. Он трижды оказывался перед воротами «Амура», но Мэтт Джурусик каждый раз выходил победителем в этой дуэли.

Были у магнитогорцев и еще возможности забить, но зажечь красный свет за воротами соперника им удалось только под занавес периода. Мощный бросок от синей линии нанес Никита Камалов. Шайбу на «пятаке» подставил Егор Коробкин — 1:1.

Еще более убедительным было преимущество «Металлурга» во втором периоде. Классные моменты для взятия ворот были у Валерия Орехова и Артема Минулина. Но поймавший кураж Джурусик творил в «рамке» чудеса. Но и он вынужден был капитулировать после того, как хороший кистевой бросок нанес Даниил Вовченко. Магнитогорцам понадобилось 13 секунд на то, чтобы реализовать большинство.

А вот в третьем периоде свежее и мобильнее были уже хоккеисты «Амура». Создалось впечатление, что силы стали покидать игроков «Металлурга». Они уже реже атаковали ворота соперника, стараясь сохранить победный счет. За это и поплатились. Все тот же Артур Гиздатуллин оказался самым расторопным на «пятаке» и сравнял счет — 2:2.

Основное время матча победителя не выявило. А в концовке овертайма должны были завершать все в свою пользу хоккеисты «Амура», но на этот раз пришлось совершать спасение голкиперу «Металлурга». Впрочем, его подвиг партнерам по команде не помог — в серии буллитов хозяева были лучше, а победный гол на свой счет оформил Алекс Гальченюк.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 18 января. «Амур» (Хабаровск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 бул. (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Артур Гиздатуллин (Арно Дюрандо), 06:11 (5×5).

1:1 — Егор Коробкин (Никита Камалов, Артем Минулин), 16:47 (5×5).

1:2 — Даниил Вовченко (Робин Пресс, Роман Канцеров), 30:51 (5×4).

2:2 — Артур Гиздатуллин (Кирилл Слепец, Сергей Лапин), 46:52 (5×5).

3:2 — Алекс Гальченюк, 65:00 (бул.).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Артур Гиздатуллин («Амур»)

Забросил две шайбы, став одним из героев матча. Был активным на протяжении всей игры.

Даниил Вовченко («Металлург»)

Стал автором гола, который мог стать решающим. Не сложилось. В целом провел хороший матч — заслужил попасть в наш хит-парад.

Мэтт Джурусик («Амур»)

Провел отличную игру, работал в поте лица на протяжении всего поединка. В итоге сделал 48 сейвов. Во многом благодаря его усилиям «тигры» вырвали победу по буллитам.

«Металлург» неудачно начал гостевую серию матчей, проиграв двум дальневосточным командам. Тем самым магнитогорцы упустили возможность приблизиться к группе лидеров Восточной конференции. Следующий поединок подопечные Андрея Разина проведут уже послезавтра, 20 января. Им предстоит сыграть в Нижнекамске с «Нефтехимиком».

Фото: пресс-служба ХК «Амур» (Хабаровск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен ИА «Первое областное».