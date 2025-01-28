Хоккейный клуб «Металлург» одержал волевую победу над минским «Динамо»

Героями матча стали Егор Коробкин и Дмитрий Моисеев, набравшие по 2 очка

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали волевую победу в чемпионате КХЛ над минским «Динамо». Хозяева площадки уступали после первого периода со счетом 0:1, но затем забросили четыре безответные шайбы. Героем матча стал форвард Егор Коробкин, набравший 2 очка. Такой же показатель и у его партнера по команде Дмитрия Моисеева, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Сталеваров» в последних матчах бросает то в жар, то в холод — команда чередует победы с поражениями и зачастую игры не заканчиваются в основное время. Зато в текущем чемпионате южноуральцы уже побеждали белорусов, причем в гостях (2:0). Вправе они были рассчитывать и на домашний успех.

Однако первый период «Металлург» провел не лучшим образом. Да, команда владела небольшим территориальным преимуществом, но до серьезных опасных моментов дело не доходило. Самый реальный шанс у ворот соперника магнитогорцы создали после того, как ошибку в своей зоне совершил форвард «динамовцев» Егор Бориков. Шайбу перехватил Даниил Вовченко, который уже готов был наказать соперников. Но с первого раза он переиграть Василия Демченко не смог, а все тот же Бориков ценой нарушения нейтрализовал угрозу.

Впрочем, в большинстве «сталевары» сыграли не лучшим образом. В концовке периода хороший шанс забить гол упустили минчане. Четвертая тройка нападения «Динамо» во главе с Андреем Стасем организовала классную атаку, которую завершал Даниил Липский. Но голкипер «Металлурга» Илья Набоков был надежен.

В дебюте второго периода минчане забили быстрый гол. Хороший бросок нанес форвард Илья Усов. Кстати говоря, он был самым активным у «динамовцев» на протяжении всего матча. Не прошло и двух минут, как белорусы могли удваивать счет, организовав выход «3 в 1». Но так и не разобрались как действовать в ситуации — защитник Данила Паливко в падении клюшкой прервал передачу соперника.

И тут же магнитогорцы организовали ответный гол. Они показали «зубрам» как надо реализовывать быстрые контратаки: Егор Коробкин стянул на себя защитника и в нужный момент сделал передачу на Дмитрия Моисеева. Тому оставалось лишь послать шайбу в пустой угол ворот — 1:1. Это его вторая заброшенная шайба в текущем сезоне. Чуть позже опасно атаковал с фланга Данила Юров.

Минчане также проводили неплохие атаки. В одной из них оказался с глазу на глаз с голкипером форвард Вадим Шипачев. Но даже такому мастеру не хватило времени и пространства, чтобы переиграть в ближнем бою Илью Набокова. Организовали гости и еще одну опасную позиционную атаку, но вновь был начеку голкипер магнитогорцев. В середине периода он совершил фантастический сэйв, отразив ловушкой шайбу, которая уже была за его спиной.

Ключевым в матче стал третий период, который магнитогорцы провели на пять с плюсом. Вывел команду вперед броском с «пятака» Денис Зернов. Затем увеличил преимущество Трой Джозефс, замкнувший классный пас Александра Петунина. Ну а точку в матче поставила связка Моисеев — Коробкин. Первый отдал «должок» партнеру по команде за первый период, сделав классную передачу. 4:1 — очередная победа «Металлурга».

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 28 января. «Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Минск) — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Илья Усов (Джошуа Брук, Егор Бориков), 24:03 (5×5).

1:1 — Дмитрий Моисеев (Егор Коробкин, Егор Яковлев), 26:54 (5×5).

2:1 — Денис Зернов, 42:40 (5×5)

3:1 — Трой Джозефс (Александр Петунин, Даниил Вовченко), 49:57 (5×5).

4:1 — Егор Коробкин (Дмитрий Моисеев, Алексей Маклюков), 56:50 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Егор Коробкин («Металлург»)

Стал главным героем матча. Запомнился не только тем, что поставил точку в матче, но и выдал классный пас на Дмитрия Моисеева, когда тот сравнял счет.

Дмитрий Моисеев («Металлург»)

Вообще-то он не самый результативный форвард, в текущем сезоне у него перед этим матчем было лишь 3 (1+2) очка. А здесь и сам забил гол, и результативную передачу отдал. Браво!

Илья Усов («Динамо» Мн)

Самый активный игрок белорусского клуба. Открыл счет в матче в первом периоде, имел хороший шанс оформить «дубль» — чуть не повезло.

Следующий матч «сталевары» проведут 1 февраля в Ярославле с лидером чемпионата КХЛ «Локомотивом».

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал создан ИА «Первое областное».