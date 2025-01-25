Хоккейный клуб «Металлург» потерял очко в матче с аутсайдером КХЛ

Магнитогорская команда на своей площадке проиграла в овертайме хабаровскому «Амуру» — 2:3

Неожиданное поражение в чемпионате КХЛ потерпели хоккеисты магнитогорского «Металлурга». Подопечные Андрея Разина оступились в домашнем матче с хабаровским «Амуром», уступив соперникам в овертайме со счетом 2:3. Неделей ранее дальневосточный клуб также победил «сталеваров», но на своей площадке и по буллитам с таким же счетом, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Практически весь матч прошел по такому сценарию: «Металлург» много атакует, долго проводит времени в чужой зоне, бросает с разных позиций и дистанций, а «Амур» героически сопротивляется, изредка проводя хорошие контратаки. В первом периоде, правда, обе тактики к желаемому результату не привели — зрители голов не увидели.

Зато во втором отрезке матча «тигры» выжали из себя максимум. Получив возможность сыграть в большинстве, они его тут же реализовали. Для этого им понадобилось 4 секунды, а автором заброшенной шайбы стал Илья Талалуев. Зрители в Магнитогорске совсем было приуныли. Но оживились, когда за 7 секунд до конца второго периода Егор Коробкин на добивании после броска Камалова сравнял счет — 1:1.

Но толку от этого было мало, поскольку хоккеисты «Амура» на 9-й минуте третьего периода вновь вышли вперед. Им снова удалось реализовать большинство. Героем эпизода стал форвард хабаровчан Алекс Гальченюк. Стало ясно, что зреет сенсация. Отложил ее новобранец «Металлурга» Трой Джозефс. За две с половиной минуты до финальной сирены он подкараулил отскок шайбы на «пятаке» и сравнял-таки счет — 2:2.

В овертайме настырность гостей принесла успех: Алекс Броадхерст прошил Илью Набокова, получив от Гальченюка встречный пас от лицевой линии — 2:3. «Амур» в пятый раз выиграл в Магнитогорске, и в четвертый раз сделал это в овертайме.

«То же самое могу повторить, что сказал в Хабаровске: имели преимущество, реализация слабая, голы сами себе забивали. Такое надо пережить, хоть и бросили 50 с лишним раз в створ, но видно, что движение не такое, какое хотелось бы», — подвел итог матчу на пресс-конференции главный тренер ХК «Металлург» Андрей Разин.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 25 января. «Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 от (0:0, 1:1, 1:1, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Илья Талалуев (Артур Гиздатуллин, Кэмерон Ли), 32:43 (5×4).

1:1 — Егор Коробкин (Никита Камалов, Люк Джонсон), 39:54 (5×5).

1:2 — Алекс Гальченюк, 48:01 (5×4).

2:2 — Трой Джозефс (Робин Пресс, Роман Канцеров), 57:21 (5×4).

2:3 — Алекс Броадхерст (Алекс Гальченюк, Ефим Гуркин), 63:49 (3×3).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Алекс Гальченюк («Амур»)

Вывел свою команду вперед в середине третьего периода, а затем помог «Амуру» одержать победу, сделав результативную передачу в овертайме. Лучший бомбардир и снайпер «тигров» снова был в огне.

Трой Джозефс («Металлург»)

Возможно, сыграл не так ярко, но отметим его первую заброшенную шайбу за «Металлург». Может быть, она станет отправной точкой в яркой игре легионера за магнитогорскую команду.

Алекс Броадхерст («Амур»)

Забросил победную шайбу в овертайме. Ну и в целом был заметной фигурой в игре гостей.

Магнитогорский «Металлург» во второй раз за семь дней уступил «Амуру» в чемпионате КХЛ. И это при том, что ранее команда выдала яркую серию из девяти побед кряду. В последних матчах южноуральцы со скрипом набирают очки, которых очень может не хватить на финише «регулярки». Это в том случае если подопечным Андрея Разина важно, с какой позиции начинать плей-офф...

Фото: ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал создан ИА «Первое областное».