Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» унизили ЦСКА в Москве

Южноуральцы нанесли сокрушительное поражение армейцам на их же площадке — 7:0!

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» выдали лучший матч в сезоне, разгромив в гостях московский ЦСКА — 7:0! Кошмарным для хозяев площадки стал второй период, в котором они пропустили шесть голов. По две заброшенные шайбы у южноуральцев забросили Никита Михайлис и Валерий Орехов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Для столичного ЦСКА ничто не предвещало беды. Армейцы неплохо проводили последние поединки, шли в группе лидеров чемпионата КХЛ в Западной конференции. Напротив, у «Металлурга» дела на «Востоке» складывались не лучшим образом. Шутка ли — действующий обладатель Кубка Гагарина даже не входит в зону плей-офф.

И в первом периоде шла в целом равная и обоюдоострая игра. Хозяева льда ни в чем не уступали сопернику. Да и пропустили они в меньшинстве. Уже в самой концовке «Металлург» здорово разыграл «лишнего», а точный бросок нанес Никита Михайлис. Удивительно, но лидер южноуральцев забросил свою первую шайбу в текущем сезоне.

На а то, что произошло во втором отрезке матча, не поддается никакому логическому объяснению. «Металлург» забивал много и на любой вкус. Началось все с того, что подопечные Андрея Разина удвоили преимущество при игре в формате «5 на 3». Завершающий бросок партнеры по команде доверили нанести Валерию Орехову.

Две минуты спустя гости выстрелили «дуплетом», забросив еще две шайбы с интервалом в 19 секунд. Никита Михайлис и Андрей Козлов сделали счет крупным — 4:0! Но это было только началом позора «красно-синих». Дмитрий Силантьев и Валерий Орехов еще раз реализовали большинство, а в равных составах отличился Павел Акользин. 7:0 к исходу второй 20-минутки игры.

Разумеется, третий период превратился в формальность. ЦСКА мучился и тужился, чтобы забить хотя бы гол престижа. К слову, армейцы были близки к этому, создали пару супермоментов. Ну а «Металлург» не стал напрягаться, попросту экономя силы. Зрители заброшенных шайб больше не увидели. И на том спасибо. Хоккеистам ЦСКА и его главному тренеру Илье Воробьеву (кстати, экс-наставнику «Металлурга») должно быть стыдно за такую игру.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 3 октября. ЦСКА (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 0:7 (0:1, 0:6, 0:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Никита Михайлис (Валерий Орехов), 16:55 (5×4).

0:2 — Валерий Орехов (Никита Михайлис, Люк Джонсон), 21:18 (5×3).

0:3 — Никита Михайлис, 23:06 (5×5).

0:4 — Андрей Козлов (Робин Пресс), 23:25 (5×5).

0:5 — Дмитрий Силантьев (Никита Михайлис, Валерий Орехов), 26:23 (5×4).

0:6 — Павел Акользин (Владислав Еременко), 38:25 (5×5).

0:7 — Валерий Орехов (Андрей Козлов), 39:53 (5×4).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Никита Михайлис («Металлург»)

Наконец, прервал свою голевую «засуху», забросив две шайбы. Сделал также ассистентский «дубль».

Валерий Орехов («Металлург»)

Шикарно провел свой 350-й матч в КХЛ. В его активе 4 (2+2) очка за матч! Возможно, он стал лучшим в карьере защитника.

Андрей Козлов («Металлург»)

Забросил шайбу и сделал результативную передачу. Еще в одном случае его гол отменили арбитры после просмотра видеоповтора.

Следующий матч «Металлург» проведет с еще одним столичным клубом — «Спартаком». Ждем еще один разгром, или «красно-белые» не позволят сопернику так много свободы в своей зоне? Узнаем послезавтра, 6 октября.

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

