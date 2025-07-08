Хоккейный клуб «Металлург» объявил о подписании контракта с Сергеем Толчинским

Форвард на два сезона «прописался» в магнитогорском коллективе

Магнитогорский «Металлург» заключил контракт на два сезона с двукратным обладателем Кубка Гагарина Сергеем Толчинским. 30-летний хоккеист минувший сезон провел в питерском СКА и является одной из главных звезд КХЛ. По информации сайта metaratings. ru, за два сезона в «Металлурге» форвард заработает 154 миллиона рублей.

Накануне стало известно, что питерский СКА расторг контракт с Сергеем Толчинским. Еще вчера, 7 июля, многие федеральные СМИ «сватали» форварда в магнитогорский клуб. Сегодня их информация подтвердилась. Штаб «Металлурга» объявил о подписании контракта с хоккеистом до конца сезона-2026/2027.

30-летний хоккеист ранее выступал за столичный ЦСКА и омский «Авангард». С московским клубом он стал обладателем Кубка Гагарина в 2019 году, с омским выиграл титул два года спустя, получив также награду самому ценному игроку плей-офф.

Минувший сезон в питерском СКА Сергею Толчинскому не удался. На его счету лишь 16 (7+9) очков в 52 матчах. Всего в КХЛ у нападающего 409 матчей и 272 (100+172) результативных балла при показателе полезности «+50» и среднем времени на льду в 15:31 минут.

Отметим, что сегодня стало известно, что переподписал контракт с «Металлургом» еще один форвард топ-уровня — Никита Михайлис. Он заключил соглашение с магнитогорским клубом на два сезона.