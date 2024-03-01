Хоккеисты «Металлурга» удержали победный счет с «Амуром» в Кубке Гагарина

Магнитогорский клуб выиграл первый матч серии у хабаровчан со счетом 2:1

Хоккейный клуб «Металлург» с победы стартовал в Кубке Гагарина, в сложнейшем матче сломив сопротивление хабаровского «Амура». В первых двух периодах команды не могли забросить шайбу в ворота соперника, и лишь в третьем периоде магнитогорцам удалось-таки открыть счет, лидерские качества взял на себя капитан Егор Яковлев. Его заброшенная шайба во многом стала определяющей в исходе матча.

Хабаровчане здорово провели финиш в регулярном чемпионате КХЛ, выдав серию побед, которая позволила им заскочить на подножку уходящего в плей-офф поезда. И уже тогда многие эксперты и хоккейные специалисты начали говорить о том, что команда на ходу, и лидеру Восточной конференции будет непросто в противостоянии с дальневосточниками в играх на выбывание.

Первый матч серии плей-офф между командами доказал, что эти самые эксперты не ошибались в своих прогнозах. «Тигры» здорово начали игры, были активными в атаке. Причем, им удавалось подолгу держать шайбу в зоне соперника. Не случайно, что к середине периода гости нанесли больше бросков в створ ворот.

Однако самый опасный момент для взятия ворот не реализовали в первом отрезке матча хозяева площадки. Лишь чудо спасло гостей после того, как Денис Зернов не успел сыграть на добивании после броска Павла Акользина.

Несколько изменился характер игры во втором периоде. «Амур» уже не так рьяно шел в атаку, но и не позволял «лисам» создавать опасные моменты у своих ворот. Прямо скажем, удивительно было видеть то, как «Металлург» безуспешно пытался взломать оборону соперника в позиционных атаках. Подопечным Андрея Разина не хватало импровизации, нестандартных ходов.

Ключевые события произошли в третьем периоде. На 46-й минуте хозяева «распечатали»-таки ворота соперника. В который уже раз в сезоне роль лидера взял на себя защитник Егор Яковлев. Капитан команды подкараулил отскок и с «пятака» добил шайбу в ворота — 1:0. А спустя 5 с небольшим минут удвоили преимущество. На сей раз автором гола стал Люк Джонсон.

Надо отдать должное «тиграм», они не сдались. Хотя пропустив сначала апперкот, а затем и правый боковой могли бы оказаться в нокауте. Словак Ян Дрозг ответил ударом по печени, сделав счет 2:1 и вернув свою команду в игру. На последних секундах гости дважды устраивали финальный штурм ворот соперника. Но «Магнитка» выстояла и довела дело до победы.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала

1 марта. «Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Егор Яковлев (Владислав Еременко, Дмитрий Силантьев), 45:29 (5×5).

2:0 — Люк Джонсон (Робин Пресс, Дмитрий Силантьев), 51:59 (5×5).

2:1 — Ян Дрозг (Дмитрий Шевченко, Иван Мищенко), 54:25 (5×5).

Счет в серии: 1-0.

Послезавтра, 3 марта, команды проведут второй матч серии. Игра пройдет в арене «Металлург» и начнется в 16:30.

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