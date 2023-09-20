Хоккейный клуб «Металлург» снова выиграл уральское дерби у «Автомобилиста»

Магнитогорская команда сохранила лидерство в чемпионате КХЛ

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» снова оказались сильней в уральском дерби в чемпионате КХЛ. После победы двумя днями ранее над «Автомобилистом» (4:2) «сталевары» сегодня, 20 сентября, выиграли у соперников из Екатеринбурга по буллитам со счетом 2:1. Южноуральский клуб сохранил за собой лидерство в КХЛ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне соперники уже встречались друг с другом в Магнитогорске — 18 сентября хозяева льда одержали волевую победу (4:2), а героем матча стал форвард «сталеваров» Егор Коробкин. Новое противостояние принципиальных соперников обещало быть не менее упорным.

Команды с первых секунд включили высокий темп, начав игру без разведки. Не прошло и шести минут, как соперники обменялись голами. Сначала численное большинство у гостей реализовал Алексей Бывальцев. К слову, воспитанник «Магнитки» во второй раз огорчил свой родной клуб. Впрочем, южноуральцы не долго были в роли догоняющих — одной минуты им хватило, чтобы сравнять счет: цели достиг бросок шведа Робина Пресса.

Магнитогорцы были чуть активней, чаще угрожали воротам соперника. Прекрасный шанс упустил вывести свою команду вперед герой предыдущего матча Егор Коробкин. Однако голкипер «Автомобилиста» Владимир Галкин был надежен.

Во втором периоде темп игры несколько упал. Хотя голевые моменты продолжали возникать у обеих команд. Гостям удалось чуть выровнять игру, отодвинуть ее от своих ворот. Особенно активен у уральцев были легионеры — Брукс Мэйсек и Кертис Волк. Тем не менее, зрители заброшенных шайб не увидели.

Надежно действовали обе команды в обороне и в третьем отрезке матча. А ключевым моментом в овертайме стал эпизод с участием Дениса Зернова. Форвард «Магнитки» в сольном проходе обыграл защитника, вышел на рандеву с Галкиным и со второй попытки поразил ворота. Увы, судьи зафиксировали мгновением ранее игру высоко поднятой клюшки у игрока «Магнитки». И вместо того, чтобы стать автором победного гола, Зернов отправился отбывать штрафные две минуты.

«Магнитка» выстояла при игре в формате «3 на 4», а затем и вырвала победу в серии послематчевых буллитов. Южноуральский клуб сохраняет за собой лидерство в чемпионате КХЛ. И теперь отправляется в гостевое турне. Первый соперник — «Северсталь», с которой подопечные Андрея Разина сыграют 23 сентября.