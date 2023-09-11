Хоккеисты «Металлурга» одержали четвертую победу подряд в чемпионате КХЛ

Магнитогорский клуб обыграл в гостях уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1

Сегодня, 11 сентября, хоккейный клуб «Металлург» одержал четвертую победу подряд в чемпионате КХЛ. В гостевом матче южноуральские хоккеисты обыграли уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1. Подопечные Андрея Разина продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции, передает пресс-служба ХК «Салават Юлаев».



Матч начался с обоюдных атак команд. Форвард хозяев Алексей Пустозеров мог переправить шайбу в ворота, однако не смог попасть после отскока от голкипера гостей. На 15-й минуте магнитогорцы через дальний пас вошли в зону уфимцев, Никита Гребенкин разобрался с двумя защитниками и открыл счет в матче — 1:0. А уже через две минуты «сталевары» отобрали шайбу за воротами уфимцев и увеличили преимущество — 2:0. Американский форвард Люк Джонсон забросил дебютную шайбу в чемпионате КХЛ.



Во втором периоде «Салават Юлаев» на первых секундах остался в меньшинстве, но гости не воспользовались большинством. После середины 20-минутки хозяева смогли выровнять игру и больше атаковали ворота «Магнитки». За 2,5 минуты до сирены Вячеслав Лещенко точным щелчком сократил отставание — 2:1.



В третьем периоде хозяева приложили все усилия, чтобы сравнять счет. Уфимцы дважды оставались в меньшинстве, однако надежно сыграли в защите. В концовке встречи магнитогорцы смогли перевести игру в зону «Салавата Юлаева». Несмотря на это, хозяева сменили вратаря на шестого полевого. Хороший момент был у все того же Вячеслава Лещенко за 30 секунд до конца матча, но форвард не смог перевести шайбу в ворота.



Южноуральские хоккеисты продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции. Следующий матч магнитогорцы проведут 14 сентября. На домашней арене они сыграют с «Ладой» из Тольятти.

