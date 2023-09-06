Хоккейный клуб «Металлург» провел свою вторую встречу в рамках нового сезона чемпионата КХЛ. Магнитогорские хоккеисты в гостях обыграли столичный ЦСКА со счетом 4:2, одержав первую победу в сезоне. В составе «сталеваров» шайбы забросили форварды Павел Акользин, Денис Зернов, Семен Кошелев и Никита Коростелев, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».
В первом периоде матча обе команды смогли отличится по одному разу. Хозяева играли очень активно, мощно прессинговали в чужой зоне и агрессивно действовали в середине. Игроки «Металлурга» с трудом выходили из-под давления со стороны москвичей. В середине периода хозяева открыли счет в матче, благодаря усилиям Сергея Плотникова. «Магнитка» быстро ответила своей шайбой. Павел Акользин сделал счет ничейным — 1:1.
Во втором периоде магнитогорцы перехватили инициативу. Уже на первой минуте периода Денис Зернов переиграл голкипера ЦСКА — 1:2. В середине матча москвичи сравняли. Однако позже в меньшинстве «сталевары» забросили в третий раз — Егор Коробкин и Семен Кошелев разыграли хорошую голевую комбинацию. А в конце периода магнитогорцы реализовали большинство усилиями Никиты Коростелева — 2:4. В заключительном периоде «Магнитка» не позволила сопернику вернуться в игру и довела дело до уверенной победы.
«На предсезонке я экспериментировал с составом, Павел Акользин и Максим Карпов играли в одной связке, у них неплохо получалось, они забивали. Решили сегодня вернуться к этому сочетанию. Сегодня было робкое начало. Пропустили гол, была еще пара моментов, когда соперник мог забивать. Первый гол нас вдохновил и добавил силенок. Дальше играли хорошо, многое получилось. Получилось большинство, получилось меньшинство. Но всегда есть к чему стремиться. Игра Михайлиса? Играл по заданию, выполнял много черновой работы», — рассказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Следующий матч южноуральские хоккеисты проведут 7 сентября. «Сталевары» вновь сыграют в Москве, но уже против «Динамо».
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