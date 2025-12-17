Хоккейный клуб «Металлург» разгромил худшую команду КХЛ

Магнитогорцы уверенно разобрались в гостевом поединке с ХК «Сочи» — 6:1

Магнитогорский «Металлург» одержал уверенную победу в чемпионате КХЛ, разгромив в гостях сочинских «леопардов» со счетом 6:1. Уже в первом периоде южноуральцы забросили четыре безответные шайбы, по сути, сняв все вопросы о победителе. У «сталеваров» дебютный гол в КХЛ на счету Игоря Нечаева, забросил свою первую шайбу за магнитогорцев Евгений Кузнецов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

После непродолжительной паузы, связанной с выступлением команды «Россия 25» на Кубке Первого канала, возобновился чемпионат КХЛ. И волей календаря случилось так, что в нем встречались между собой лучшая и худшая команды турнира. Казалось бы, фаворит в этом противостоянии очевиден. Но делать выводы было рано: во-первых, сочинские «леопарды» не раз в текущем сезоне преподносили сюрпризы, а во-вторых, неизвестно было как 10-дневная пауза отразилась на функциональном состоянии команд.

Кроме того, магнитогорский «Металлург» не заявил на поединок двух своих форвардов, выступавших на Кубке Первого канала — главный тренер южноуральцев Андрей Разин оставил вне заявки Дмитрия Силантьева и Романа Канцерова. По всей видимости, решил дал отдохнуть лидерам команды. Зато вернулся в обойму Евгений Кузнецов. Вот только начал он игру не в топовых звеньях, а в четвертой тройке нападения, и не в центре, а на краю.

Кстати, именно четвертое звено «Металлурга» и создало первый голевой момент в матче. Это Игорь Нечаев ушел от опеки защитника и с ползоны наносил хороший кистевой бросок. Шайба угодила то ли в плечо Ильи Самсонова, то ли в черенок его клюшки и улетела за пределы площадки. Сочинцы ответили тут же после того, как Денис Венгрыжановский выкатился из-за ворот и опасно бросал с «пятака» — голкипер южноуральцев Александр Смолин отвел угрозу.

А затем случился гол. «Металлург» реализовал первое же большинство: партнеры по команде вывели на ударную позицию Михаила Федорова — 0:1. Пару минут спустя магнитогорцы удвоили преимущество, забросив шайбу уже в равных составах. Позиционную атаку завершил Александр Петунин. Хозяева льда, надо отдать им должное, создавали остроту у ворот соперника, однако им немного не везло в завершающих стадиях атак.

Зато магнитогорцы выжимали максимум из того, что создавали. В концовке периода они сделали счет крупным, а сделал это Игорь Нечаев. Причем, форвард «Металлурга» забросил свою первую шайбу в КХЛ. А помог ему в этом Евгений Кузнецов: отобрал шайбу в чужой зоне и тут же отпасовал партнеру по команде. И почти тут же счет стал 4:0 — «Металлург» снова реализовал большинство, а Дерек Барак бросал уже в пустые ворота.

В перерыве тренерский штаб сделал рокировку вратаря. Вместо Ильи Самсонова на лед вышел Павел Хомченко. Между тем, сочинцы начали второй период в большинстве и упустили два супермомента для взятия ворот. Шайба упорно отказывалась идти в створ ворот гостей. Магнитогорцы ответили тем, что бросок Егора Коробкина приняла на себя штанга.

В середине периода «Металлург» в третий раз получил возможность сыграть в большинстве. И в третий раз реализовал «лишнего»! На этот раз партнеры вывели на бросок Руслана Исхакова, который расстреливал ворота Павла Хомченко в упор. 5:0 — и на этом можно было, пожалуй, заканчивать, если бы не одно «но»: в текущем сезоне «Металлург» ни разу не сыграл на «ноль». В этом и таилась главная интрига — сумеет ли Александр Смолин оформить первый «сухарь» сезона.

Увы, уже в самом конце третьего периода сочинцы забили-таки гол престижа и не дали «Металлургу» отпраздновать первый матч на «ноль». Впрочем, в третьем периоде состоялось и еще одно долгожданное событие. Свою первую шайбу за магнитогорцев наконец-таки забросил Евгений Кузнецов.

Звездный форвард, обладатель Кубка Стэнли сделал себе гол сам: на скорости вошел в зону соперника и с острого угла нанес точный кистевой бросок, сделав счет 6:0, поставив точку в этом матче.

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 17 декабря. ХК «Сочи» — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:6 (0:4, 0:1, 1:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Михаил Федоров (Егор Яковлев, Владимир Ткачев), 08:17 (5×4).

0:2 — Александр Петунин (Руслан Исхаков, Никита Михайлис), 10:29 (5×5).

0:3 — Игорь Нечаев (Евгений Кузнецов), 15:43 (5×5).

0:4 — Дерек Барак (Михаил Федоров, Владимир Ткачев), 17:41 (5×4).

0:5 — Руслан Исхаков (Александр Петунин, Никита Михайлис), 32:35 (5×4).

0:6 — Евгений Кузнецов (Валерий Орехов, Игорь Нечаев), 44:02 (5×5).

1:6 — Сергей Попов (Василий Мачулин, Матвей Гуськов), 58:59 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Александр Смолин («Металлург»)

Провел хороший матч, едва не оформил «сухарь». Совершил несколько эффектных спасений.

Евгений Кузнецов («Металлург»)

Сыграл блестяще, выжав максимум из того, что ему предоставил тренерский штаб: забросил первую шайбу за «Металлург», выдал роскошный пас на Игоря Нечаева.

Михаил Федоров («Металлург»)

Здорово начал встречу, оформив 2 (1+1) очка еще в первом периоде. Затем немного ушел в тень.

Уже послезавтра, 19 декабря, хоккеисты «Металлурга» сыграют в южноуральском дерби с «Трактором». Игра состоится в Челябинске.

Фото: пресс-служба ХК «Сочи».

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).