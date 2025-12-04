Хоккеисты «Металлурга» вырвали победу у «Автомобилиста» за секунду до финальной сирены

В результативном матче магнитогорцы выиграли со счетом 6:5

Хоккейные клубы «Металлург» и «Автомобилист» сыграли один из самых зрелищных матчей сезона в КХЛ. Магнитогорская команда в результативном матче выиграла со счетом 6:5, а победную шайбу забросил Робин Пресс за секунду до конца третьего периода, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Команды совсем недавно уже встречались друг с другом, причем также на льду «УГМК-Арены» в Екатеринбурге — 20 ноября игра между соперниками получилась зрелищной и результативной, с минимальным счетом «Металлург» вырвал победу — 5:4. Вчера, 3 декабря, матч прошел по схожему сценарию. И вновь удача улыбнулась в концовке магнитогорцам.

Интересно, что в первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. Зато во втором и третьем отрезках матча шайбы стали залетать в ворота одна за другой. К исходу второго периода хозяева льда вели со счетом 4:2. Но «Металлург» в очередной раз показал, что может выходить с честью даже из самых сложных ситуаций.

В середине третьего периода «Автомобилист» снова вышел вперед благодаря Александру Шарову. Но и здесь магнитогорцы не опустили руки. На 57‑й минуте в ходе позиционной атаки Дмитрий Силантьев дальним броском от синей линии вновь сравнял счет — 5:5. А когда все уже готовились к овертайму, Робин Пресс после добивания забросил за секунду до конца третьего периода! 6:5 — и «Металлург» в очередной раз забирает победу у «Автомобилиста».

Хоккей. Сезон-2025/2026. Чемпионат КХЛ. 3 декабря. «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Металлург» (Магнитогорск) — 5:6 (0:0, 4:2, 1:4)

Шайбы забросили:

1:0 — Джесси Блэкер (Рид Буше, Данил Романцев), 22:36 (5×5).

2:0 — Брукс Мэйсек (Роман Горбунов), 24:16 (5×5).

3:0 — Максим Осипов (Анатолий Голышев, Роман Горбунов), 30:16 (5×5).

3:1 — Никита Михайлис (Руслан Исхаков, Робин Пресс), 32:13 (5×4).

3:2 — Владимир Ткачев (Роман Канцеров), 33:01 (5×5).

4:2 — Рид Буше (Роман Горбунов, Ярослав Бусыгин), 39:48 (5×5).

4:3 — Данила Паливко (Игорь Нечаев), 44:22 (5×5).

4:4 — Роман Канцеров (Робин Пресс, Дмитрий Силантьев), 45:37 (5×4).

5:4 — Александр Шаров (Алексей Бывальцев, Рид Буше), 51:32 (5×4).

5:5 — Дмитрий Силантьев (Роман Канцеров, Макар Хабаров), 56:22 (5×5).

5:6 — Робин Пресс (Сергей Толчинский, Игорь Нечаев), 59:59 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Робин Пресс («Металлург»)

Принес победу магнитогорцам, забросив шайбу за секунду до финальной сирены. Дважды ассистировал партнерам по команде.

Роман Горбунов («Автомобилист»)

Сделал ассистентский хет-трик, был одним из самых активных в составе уральцев.

Роман Канцеров («Металлург»)

Набрал 3 (1+2) очка, помог магнитогорцам совершить крутой камбэк.

Уже завтра, 5 декабря, «Металлург» сыграет еще один гостевой поединок. Магнитогорцам предстоит провести матч в Нижнекамске с «Нефтехимиком».

Фото: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)