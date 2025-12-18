Хоккеист Евгений Кузнецов забросил первую шайбу за «Металлург» в КХЛ (видео)

Форвард открыл счет своим голам за магнитогорцев в своем 14-м матче

Чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов открыл счет своим голам за «Металлург» в чемпионате КХЛ. Звездный форвард отличился в своем 14-м матче за «сталеваров» и помог команде разгромить ХК «Сочи» со счетом 6:0. Воспитанник «Трактора» провел лучший матч в сезоне, набрав 2 (1+1) очка, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Евгений Кузнецов начал игру в четвертом звене. Несмотря на небольшое игровое время на площадке, он показал хорошую игру. Еще в первом периоде он организовал гол, выдав шикарную передачу на Игоря Нечаева, который сделал счет 3:0.

А забил форвард «Металлурга» уже в третьем периоде, организовав себе все сам: Евгений Кузнецов вошел в зону соперника на скорости, не сближаясь с защитником бросил с острого угла. К такому повороту событий голкипер ХК «Сочи» Павел Хомченко оказался не готов.

Хоккеисты магнитогорского клуба выиграли у сочинцев со счетом 6:1. Репортаж об этом матче читайте в материале нашего корреспондента здесь. Отметим, что «Металлург» продолжает уверенно лидировать в чемпионате КХЛ и в следующем матче сыграет в южноуральском дерби с «Трактором» в Челябинске.

Видео: КХЛ-ТВ.