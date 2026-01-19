Хоккеисты «Металлурга» выиграли у «Амура» и продлили победную серию до 8 матчей

Магнитогорский клуб уже в 15 играх подряд набирает очки в чемпионате КХЛ

Лидер чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» одержал непростую победу в чемпионате КХЛ, вырвав ее в концовке гостевого поединка с хабаровским «Амуром» — 4:3. Победу южноуральцам принес точный бросок Данилы Паливко за полторы минуты до финальной сирены. «Металлург» набирает очки уже в 15 играх подряд, продлил он и победную серию до восьми поединков, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».«Металлург» и «Амур» находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Магнитогорцы уверенно лидируют во всей Лиге, «Амур» цепляется за кубковую восьмерку на «Востоке». Казалось бы, последним очки нужнее, но как из взять, если тебе противостоит объективно лучшая на текущий момент команда чемпионата?! Но «тигры» доказали: если очень захотеть, можно не только покусать сильного оппонента, но и серьезно потрепать ему нервы.Впрочем, первый период завершился в пользу «Металлурга». Это Сергей Толчинский в падении с ползоны нанес неотразимый бросок в паутину ворот дальневосточников — 1:0. Форвард магнитогорцев проводит шикарный отрезок в КХЛ: перед матчем с «Амуром» у него было уже 12 (6+6) очков в последних восьми играх «регулярки».Хозяева льда смогли ответить в дебюте второго периода. Зато как! Совершили выстрел «дуплетом»: за полторы минуты забросили аж две шайбы в ворота соперника. Сначала Олег Ли сравнял счет, а чуть позже Ярослав Дыбленко вывел «Амур» вперед. Так неожиданно «тигры» повели в счете. Как ни старались гости выровнять положение во второй 20‑минутке — сделать им это не удалось.В начале третьего периода южноуральцы добились-таки своего. Дерек Барак сравнял счет, но продержался он недолго. Менее чем через две минуты настырный Олег Ли снова вывел хозяев площадки вперед. Любопытно, что мог он оформлять и хет-трик, однако шайба после его прохода в створ не попала, угодив в штангу.«Металлург» долгое время предпринимал безуспешные попытки уйти от поражения. За 5 минут до конца третьего периода Валерий Орехов увидел рывок Руслана Исхакова, снабдил его передачей, ну а форвард магнитогорцев здорово исполнил кистевой бросок. Казалось, игра плавно перетечет в овертайм. Но не согласен был играть дополнительную пятиминутку Данила Паливко. Защитник «Металлурга» шальным броском пробил голкипера соперника и принес победу своей команды.У «Металлурга» есть хороший шанс продлить свою победную и результативную серии. Впереди у подопечных Андрея Разина четыре домашних поединка, в том числе 27 января с челябинским «Трактором».