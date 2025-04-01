«Металлургу» не до шуток: магнитогорский клуб в День смеха выиграл у «Авангарда»

Магнитогорская команда победила 3:1, но уступает в серии Кубка Гагарина 1-3

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» наконец-то выиграли у омского «Авангарда» в Кубке Гагарина. Сегодня, 1 апреля, они вырвали победу в гостях со счетом 3:1, забросив вторую шайбу за две минуты до конца третьего периода. Победную шайбу южноуральцам принес Люк Джонсон. Счет в серии 1-3, судьба действующих чемпионов все еще висит на волоске, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Металлург» сам виноват в том, что оказался в ситуации, когда отступать было уже некуда. Да, постарались в этом соперники, которые к плей-офф подошли в хорошей физической готовности. Но уж слишком многое им позволяли магнитогорцы в предыдущих трех матчах Кубка Гагарина. И сегодня они не имели права уступать, в противном случае действующие обладатели трофея слагали с себя чемпионские полномочия и досрочно заканчивали сезон. В общем, в День смеха южноуральцам было не до шуток.

Вот только выводы из предыдущих неудач подопечные Андрея Разина не извлекли. Уже в самом дебюте игры они пропустили. Причем, «привезли» себе гол сами — грубо ошибся в своей зоне при передаче на партнера Даниил Вовченко. Шайбу перехватил лучший снайпер-защитник омичей Семен Чистяков и хладнокровно послал ее в ворота — 1:0. И почти тут же магнитогорцы оказались в меньшинстве — в безобидной ситуации нарушил правила Робин Пресс.

Впрочем, при игре в неравных составах «сталевары» действовали неплохо. И даже организовали неплохую контратаку «2 в 1», в которой убегали в отрыв Никита Камалов и Игорь Гераськин. На последнем рубеже Никита Серебряков был надежен.

Время шло, а счет на табло так и не менялся. Хотя «металлурги» дважды попадали в штангу. В середине второго периода они получили шанс сравнять счет, когда омичи нарушили правила. Хороший шанс забить был у Данилы Юрова. Форвард «Металлурга» оказался на убойной позиции, но пробить голкипера «Авангарда» у него не получилось.

Забили «сталевары» уже в третьем периоде. Успех принесла позиционная атака, в которой большим молодцом показал себя Денис Зернов. Он молниеносно сориентировался в ситуации и выдал изящный пас на Никиту Михайлиса. Тому оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам — 1:1!

Героем матча стал американский форвард «Металлурга» Люк Джонсон. Менее чем за 2 минуты до конца третьего периода он забросил шайбу, которая в итоге окажется победной. При этом хоккеист сделал мастерски все сам: скорректировал полет шайбы после броска партнера по команде, а затем классно сыграл на добивании. Точку в матче поставил защитник Валерий Орехов, отправивший шайбу в пустые ворота.

Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 1/8 финала. 4-й матч.

1 апреля. «Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

Шайбы забросили:

1:0 — Семен Чистяков (Илья Каблуков), 02:57 (5×5).

1:1 — Никита Михайлис (Денис Зернов, Валерий Орехов), 46:44 (5×5).

1:2 — Люк Джонсон (Никита Камалов), 57:48 (5×5).

1:3 — Валерий Орехов, 58:11 (пв).

Счет в серии: 1-3.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Люк Джонсон («Металлург»)

Забросил победную шайбу за 2 минуты до финальной сирены. И этим все сказано! Причем, сделал себе гол сам — подправил клюшку после броска Камалова, сыграл на добивании — молодчик!

Семен Чистяков («Авангард»)

Лучший снайпер-защитник омичей снова был в деле и во всей красе. Забросил шайбу, как минимум дважды у него были шикарные возможности забить еще. Не сложилось, но его игра заслуживает самых высоких оценок.

Никита Камалов («Металлург»)

Был очень активным в составе магнитогорского клуба, неоднократно подключался в атаку. Да и в обороне действовал уверенно.

«Металлург» спас матч и заслужил эту победу. Потому что проигрывать серию «всухую» он точно не заслуживал. Впрочем, ситуация для пока действующего обладателя Кубка Гагарина архисложная. 1-3 — и одна неудача может завершить сезон для магнитогорского клуба. Следующий матч он проведет 3 апреля на родной площадке.

Фото: пресс-служба ХК «Авангард» (Омск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).