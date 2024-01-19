Хоккейный клуб «Металлург» продлил контракт с форвардом Максимом Карповым

Соглашение с игроком рассчитано до конца сезона‑2025/26

Руководство магнитогорского клуба «Металлург» объявило о продлении контракта с нападающим Максимом Карповым. Новое соглашение с 32-летним форвардом рассчитано на два года. В текущем сезоне игрок провел 47 матчей, в которых набрал 31 (9 + 22) очко, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».



Максим Карпов является воспитанником южноуральского хоккея. Свою карьеру нападающий начинал в «Тракторе». Затем провел четыре сезона в московском «Динамо», а после отыграл три года в СКА. Состав «Металлурга» он пополнил в межсезонье-2020.



За четыре сезона в Магнитогорске Максим Карпов принял участие в 255 играх и набрал 129 (41 + 88) очков. В текущем сезоне игрок стал ассистентом капитана команды.



Всего в КХЛ форвард сыграл 717 матчей, где набрал 341 (135 + 206) результативный балл при показателе полезности «+136». В нынешнем сезоне он провел за «Металлург» 47 матчей, в которых набрал 31 очко.



Добавим, что после 53 встреч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» возглавляет таблицу Восточной конференции с 74 очками. В следующей игре подопечные Андрея Разина сыграют дома с «Адмиралом» 19 января.

