Хоккейный клуб «Металлург» остановил лидера чемпионата КХЛ в Ярославле

Магнитогорцы выиграли у «Локомотива» со счетом 3:2

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» одержали победу над лидером чемпионата КХЛ. Сегодня, 1 февраля, подопечные Андрея Разина выиграли у «Локомотива» в Ярославле — 3:2. Южноуральцы вели в счете 3:0, но едва не упустили победу в третьем периоде, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Хоккеисты «Металлурга» забили быстрый гол, и это во многом предопределило то, как развивались события в матче. Автором заброшенной шайбы стал форвард Данила Юров. Он совершил классный проход по флангу и кистевым броском отправил снаряд в ворота Максима Майорова. Кстати, голкипер ярославцев является сыном тренера вратарей «Металлурга» Василия Кошечкина.

В середине периода цели достиг бросок от синей линии Валерия Орехова — 0:2! И ведь нельзя сказать, что «Металлург» играл лучше. Наоборот, «Локомотив» владел небольшим территориальным преимуществом. Магнитогорцы действовали очень рационально, показав хорошую реализацию немногочисленных моментов.

Во втором периоде гости и вовсе сделали счет 3:0. На добивании с «пятака» самым расторопным оказался Дмитрий Моисеев. У «Локомотива» в этом отрезке матча мало что получалось. Запомнился разве что момент, когда Степан Никулин после паса Александра Радулова бросал, но попал в штангу.

Но как же все поменялось в третьем периоде. Точнее во второй его половине. Ход игры перевернулся после того, как хозяевам удалось-таки распечатать ворота Ильи Набокова. Автором заброшенной шайбы стал Илья Никулин. Ярославцы большими силами пошли вперед, обрушив шквал атак на ворота соперника. Тот же Никулин, а также Александр Полунин и Максим Березкин имели хорошие моменты для того, чтобы сократить разрыв в счете до минимума.

«Локомотив» забросил вторую шайбу за 5 минут до финальной сирены — это Денис Алексеев хорошо сыграл на фланге, когда нанес бросок с острого угла. Уже в следующей атаке хозяева могли забивать еще дважды. Сначала на острие атаки оказался Георгий Иванов, а затем Мартин Гернат бросал, казалось, наверняка — Илья Набоков совершил фантастический сэйв. «Металлург» выстоял, сохранив победный счет. Борьба в группе лидеров «Востока» теперь обострилась с новой силой — четыре команды преследуют «Трактор».

Хоккей. Чемпионат КХЛ. 1 февраля. «Локомотив» (Ярославль) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (0:2, 0:1, 2:0).

Шайбы забросили:

0:1 — Данила Юров (Александр Петунин, Артем Минулин), 00:54 (5×5).

0:2 — Валерий Орехов (Егор Яковлев, Роман Канцеров), 09:54 (5×5).

0:3 — Дмитрий Моисеев, 33:01 (5×5).

1:3 — Александр Полунин (Рушан Рафиков, Даниил Тесанов), 47:55 (5×5).

2:3 — Денис Алексеев (Максим Березкин), 55:11 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Евгений Набоков («Металлург»)

Провел огненную концовку матча, совершив несколько удивительных спасений. Во многом благодаря ему «Металлург» удержал победный счет.

Данила Юров («Металлург»)

Забросил шайбу в самом дебюте матча, но это не главное. Понравилась активность форварда, его заряженность на ворота.

Максим Березкин («Локомотив»)

Отличился лишь результативной передачей, но сколько опасных моментов создала его команда при участии этого форварда! Пожалуй, самый активный игрок ярославцев в этом поединке.

Фото: пресс-служба ХК «Локомотив» (Ярославль).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).