Хоккеисты «Салавата Юлаева» и «Металлурга» забросили на двоих 10 шайб в Уфе

В сверхрезультативном матче хозяева площадки уступали 2:4, но вырвали победу со счетом 6:4

Фантастический и зрелищный матч в чемпионате КХЛ выдали хоккейные клубы «Салават Юлаев» и «Металлург». Уфимский клуб уступал в счете 2:4, но в третьем периоде перевернул ход игры, вырвав победу — 6:4. Магнитогорская команда так много шайб в текущем сезоне еще не пропускала, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Нынешняя игра между соперниками стала уже четвертой в текущем сезоне. Причем, в трех предыдущих победы одерживали «сталевары» — 5:2 и 4:2 в Магнитогорске и 3:2 (от) в Уфе. Дополнительный интерес противостоянию придавало то, что команде по соседству расположились в турнирной таблице. И велика вероятность того, что именно они могут встретиться между собой в первом раунде плей-офф.

Первый период пролетел на одном дыхании. Шайба практически не задерживалась в средней зоне, одна атака сменяла другую. Поначалу симпатичнее выглядели на площадке магнитогорцы, но затем инициатива перешла к хозяевам площадки. Счет открыли хоккеисты «Металлурга» после того, как классно разыграли большинство. Любо-дорого было смотреть, как спецбригада двигала шайбу, прежде чем она оказалась у Никиты Михайлиса — 0:1.

Впрочем, еще до того, как уйти на первый перерыв уфимцы не только сравняли счет, но и вышли вперед. Сначала классным кистевым броском Джошуа Ливо реализовал большинство, а под занавес периода протолкнул шайбу в ворота с «пятака» Шелдон Рэмпал.

Второй период прошел при огромном преимуществе магнитогорцев. И дело даже не в том, что подопечные Андрея Разина забили два быстрых гола. Их авторами стали Никита Михайлис и Дмитрий Моисеев. Игра «салатовых» после двух пропущенных шайб явно потускнела. Или побледнела — кому как нравится. За 10 минут игры они нанесли лишь два броска в створ ворот Александра Смолина.

В начале третьего периода «Металлург» забросил еще одну шайбу и сделал счет 4:2. Это Данила Юров реализовал выход «1 в 0» после того, как Александр Петунин подловил «юлаевцев» в атаке: перехватил шайбу и адресовал ее партнеру по команде. Кто бы мог подумать тогда, что все так изменится спустя пару минут.

Коренной перелом в игре хозяев площадки произошел после того, как забросил шайбу рикошетом от конька защитника магнитогорцев Даниил Алалыкин. Этот гол подействовал на хоккеистов «Салавата Юлаева» магическим образом. Они просто смяли соперника, не дав ему даже времени на передышку. Хозяева забили еще три шайбы, а могли ведь и больше! Чего стоит выстрел Джошуа Ливо в перекладину после выхода «1 в 0»...

Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) — «Металлург» (Магнитогорск) — 6:4 (2:1, 0:2, 4:1).



Шайбы забросили:

0:1 — Никита Михайлис (Валерий Орехов, Игорь Гераськин), 06:10 (5×4).

1:1 — Джошуа Ливо (Динар Хафизуллин), 14:06 (5×4).

2:1 — Шелдон Рэмпал (Александр Хмелевский, Михаил Науменков), 16:56 (5×5).

2:2 — Никита Михайлис (Егор Яковлев, Трой Джозефс), 21:39 (5×5).

2:3 — Дмитрий Моисеев (Егор Коробкин), 21:52 (5×5).

2:4 — Данила Юров (Александр Петунин), 41:44 (5×5).

3:4 — Данил Алалыкин (Александр Комаров), 42:17 (5×5).

4:4 — Ярослав Цылугин (Михаил Науменков, Нэйтан Тодд), 44:36 (5×4).

5:4 — Шелдон Рэмпал, 46:16 (5×5).

6:4 — Александр Хмелевский (Джошуа Ливо, Динар Хафизулин), 57:19 (5×5).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Шелдон Рэмпал («Салават Юлаев»)

Забросил две шайбы, но может смело разделить и гол с Джошуа Ливо, когда тот забивал первый гол. Именно Рэмпал дезориентировал голкипера магнитогорцев в этом эпизоде.

Даниил Алалыкин («Салават Юлаев»)

Забил один гол, но оооочень важный. По сути, с его заброшенной шайбы и началось преображение в игре «салатовых». Ну и в целом, сыграл очень активно, был заметной фигурой в матче.

Никита Михайлис («Металлург»)

Мощно провел первую половину матча, забросив две шайбы. Затем немного ушел в тень, как и вся команда.

Хоккейный клуб «Металлург» после трех побед над уфимцами, потерпел болезненное поражение в Уфе. Впервые в текущем чемпионате КХЛ магнитогорцы пропустили аж 6 шайб. Впереди их ждет «Трактор». Эта игра состоится 5 февраля в Челябинске. Ждем такой же результативной игры?

Фото: пресс-служба ХК «Металлург» (Магнитогорск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).