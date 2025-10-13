Хоккеист «Металлурга» Егор Яковлев преодолел рубеж в 800 матчей в КХЛ

А руководство лиги признало магнитогорца лучшим защитником прошедшей недели

Хоккеист магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев стал восьмым защитником в истории КХЛ, кому удалось преодолеть рубеж в 800 матчей в лиге. Больше половины этих игр он провел в составе южноуральского клуба. Накануне хоккеиста также признали лучшим защитником прошедшей недели в КХЛ, сообщает пресс-служба официального сайта лиги.

За 800 матчей в КХЛ Егор Яковлев набрал 236 (70+166) очков. Из них в составе «Металлурга» он провел 432 игры, в которых набрал 158 (42+116) баллов по системе «гол + пас».

Кроме того, защитник «Металлурга» накануне стал лауреатом прошедшей недели в КХЛ. Его признали лучшим в своем амплуа. В трех матчах он набрал 4 (2+2) очка, а также провел два силовых приема, заблокировал четыре броска и совершил один перехват. В матче с «Торпедо» Егор Яковлев стал автором победной шайбы.

В число лауреатов игровой недели также вошли голкипер Владимир Галкин и форвард Роман Горбунов (оба — «Автомобилист»). Лучшим новичком впервые в карьере признан Кирилл Жуков из «Лады».

Напомним, что Егор Яковлев дебютировал в КХЛ в составе «Ак Барса» в домашнем матче с «Барысом» 27 октября 2010 года. В «Металлурге» на протяжении нескольких сезонов хоккеист был капитаном команды.