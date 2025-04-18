Хоккейный клуб «Челмет» завершил свой лучший сезон в ВХЛ

Челябинцы во втором раунде плей‑офф уступили команде «Торпедо‑Горький»

Хоккеисты челябинского клуба «Челмет» завершили свое выступление в сезоне. Вчера, 17 апреля, «черно-белые» уступили в четвертом матче плей-офф ВХЛ клубу «Торпедо-Горький» — 2:5. Счет в серии — 0-4. Это лучший сезон для фарм-клуба «Трактора» — впервые команда не только вышла в плей-офф, но и прошла первый раунд турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне команды провели исторический для ВХЛ матч, общая продолжительность которого составила более шести часов. Лишь на исходе пятого овертайма в игре был выявлен победитель. Это третий по продолжительности поединок в истории двух лиг — КХЛ и ВХЛ.

Разумеется, эта игра отняла много физических (да и моральных!) сил у обеих команд. И она не могла не отразиться на хоккеистах в новом поединке. Увы, он также сложился не в пользу «Челмета». Они первыми пропустили, затем и еще — к середине второго периода счет был 0:2.

Шанс спасти серию появился у челябинской команды на стыке второго и третьего периодов. Два игрока соперника отправились в штрафбокс. На реализацию двойного большинства «Челмету» была отведена минута. Алексей Липанов при поддержке Ильи Зиновьева и Артема Удота классически реализовал лишнего на добивании — 1:2. Увы, через минуту гости восстановили разницу в две шайбы. За семь минут до сирены счет стал 1:4.

Ва-банк «Челмета» с тайм-аутом и заменой вратаря на шестого полевого игрока вылился в гол Егора Иванова — 2:4. За несколько секунд до конца сезона команда увлеклась атакой — игрок «Торпедо» уехал в одиночку на пустые ворота — 2:5. Счет в серии — 0-4.

Хоккей. ВХЛ. Кубок чемпионов России. Плей-офф. Четвертьфинал. 4-й матч.

17 апреля. «Челмет» (Челябинск) — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 4:1 (0:1, 0:1, 2:3).

Шайбы забросили:

0:1 — Никита Артамонов (Роман Опалев, Илья Чефанов), 13:19 (5×5).

0:2 — Кирилл Кирсанов (Елисей Минаев, Матвей Уткин), 25:40 (5×5).

1:2 — Алексей Липанов (Артем Удот, Илья Зиновьев), 41:02 (5×4).

1:3 — Денис Орлович-Гудков (Егор Виноградов, Денис Александров), 1:3 (5×5).

1:4 — Денис Орлович-Гудков (Арсений Варлаков, Егор Виноградов), 52:59 (5×5).

2:4 — Егор Иванов (Владислав Юсупов, Артем Удот), 57:21 (6×4).

2:5 — Егор Виноградов (Кирилл Кирсанов, Богдан Конюшкин), 59:41 (5×5).

Счет в серии: 0-4

На этом все — сезон для хоккейного клуба «Челмет» закончен. Да, во втором раунде плей-офф мы ожидали от наших парней большего. Но они — большие молодцы! Впервые в своей истории команда вышла в плей-офф, прошла первый его раунд.

Спасибо, парни, за сезон! Спасибо, Марат Рафкатович! В этом сезоне вы заслужили аплодисменты в свой адрес!

Фото: пресс-служба ХК «Челмет» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).