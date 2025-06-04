Челябинского хоккейного комментатора признали лучшим в ВХЛ

Руководство лиги оценило работу Сергея Михно с ОТВ на матче «Челмет» — «Торпедо»

Комментатор ОТВ из Челябинска Сергей Михно признан лучшим по итогам сезона-2024/2025 в ВХЛ — второй по значимости хоккейной лиги в России. Руководство лиги оценило его работу на матче «Челмет» — «Торпедо-Горький» — одном из самых длинных матчей в истории ВХЛ, который длился более 6 часов, сообщается на сайте лиги.

«Железный комментатор, который держал всех зрителей в напряжении целых 158 минут и 5 секунд, получил свою заслуженную награду», — так отреагировала на новость пресс-служба ХК «Челмет».

Хоккейный матч серии плей-офф в ВХЛ между «Челметом» и «Торпедо-Горьким» вошел в историю. Команды не выявили сильнейшего в основное время игры, лишь на исходе пятого (!) овертайма нижегородцы забросили победную шайбу. Тот поединок в Челябинске начинался 16 апреля в 18:30, а завершился аж 17 апреля в 0:38.

Самое удивительное в этой истории то, что после 6 часов работы в прямом эфире наш коллега с ОТВ уже с утра в этот же день был в офисе, выполняя свои профессиональные обязанности. А еще в течение трех дней ему отправляли сообщения хоккейные болельщики и благодарили за классную работу на матче.

«Да, на следующий день проснулся знаменитым. Меня поздравляли с хорошей работой коллеги. Приятно было получить лестные отзывы и от хоккейных болельщиков. Причем написали сообщения даже ребята из Нижнего Новгорода — команды-соперника нашего „Челмета“», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» Сергей Михно.





Отметим, что челябинский журналист работает также на матчах ХК «Трактор», но не основным комментатором. Он помогает своему коллеге Денису Киселеву, находясь рядом с командами, включаясь в эфир по необходимости, а также работает в микст-зоне и берет блиц-интервью у хоккеистов после каждого периода.