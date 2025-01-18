Хоккейный клуб «Челмет» закрепился в зоне плей-офф в ВХЛ

Челябинская команда одержала четвертую победу подряд, выиграв у ХК «Тамбов»

Набирает ход к финишу регулярного чемпионата ВХЛ челябинский клуб «Челмет». Хоккеисты челябинской команды сегодня, 18 января, выиграли домашний поединок у ХК «Тамбов» — 4:1, забросив три шайбы за 3 минуты в середине второго периода. Это уже четвертая победа подряд «черно-белых» в ВХЛ, они закрепились в зоне плей-офф, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Главный тренер челябинского клуба Марат Аскаров практически не изменил состав в сравнении с предыдущими матчами команды. Но не досчитался Михаила Горюнова-Рольгизера, получившего вызов в основной состав «Трактора». В воротах начал матч голкипер Данил Мошаров.

Игра получилась закрытой, обе команды сделали ставку на надежную игру в обороне. Хотя голевых моментов было как с одной, так и другой стороны. Челябинские болельщики в первом периоде заброшенных шайб так и не увидели. Долгое время команды не могли открыть счет в матче и во втором периоде. А затем игра неожиданно раскрылась.

Возмутителем спокойствия выступили хоккеисты «Челмета». В течение трех минут им удалось забросить аж три безответные шайбы. Дважды отличился Никита Телегин, еще один гол на счету Руслана Агламзянова. Вот так неожиданно счет стал 3:0. Тренерский штаб гостей вынужден был заменить вратаря, на площадке появился Андрей Сковронский. И практически тут же гости забили гол престижа.

В третьем периоде вновь на льду был закрытый хоккей. Одна команда играла по счету, стремясь сохранить победный счет, другая — безуспешно пыталась сократить отставание до минимума. В самой концовке форвард «черно-белых» Алексей Рыкманов установил окончательный счет, забросив шайбу в пустые ворота — 4:1.

Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 18 января. «Челмет» (Челябинск) — ХК «Тамбов» (Тамбов) — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0).

Шайбы забросили:

1:0 — Никита Телегин (Алексей Савельев, Иван Стежкин), 32:16 (5×5).

2:0 — Руслан Агламзянов (Илья Зиновьев), 35:15 (5×5).

3:0 — Никита Телегин (Кирилл Кадышев, Иван Стежкин), 35:30 (5×5).

3:1 — Олег Корчагин (Максим Мегеря), 38:21 (5×5).

4:1 — Алексей Рыкманов, 59:57 (пв).

Это уже четвертая победа подряд для «черно-белых». Подопечные Марата Аскарова закрепились в зоне плей-офф, поднявшись на 14-е место в чемпионате ВХЛ. В следующем матче послезавтра, 20 января, они на своем льду сыграют с воронежским «Бураном».

Фото: пресс-служба ХК «Челмет» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал подготовлен ИА «Первое областное».