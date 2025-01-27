Хоккейный клуб «Челмет» стал грозой фаворитов в ВХЛ

Челябинская команда разыгралась: одержала шесть побед в последних семи матчах

Хоккейный клуб «Челмет» в чемпионате ВХЛ остановил еще одного фаворита турнира. Вчера, 26 января, челябинская команда одержала сухую победу над тюменским «Рубином» на его же площадке — 1:0. Единственную шайбу в матче забросил форвард «черно-белых» Кирилл Кадышев. Это уже шестая победа подопечных Марата Аскарова в последних семи матчах чемпионата, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Тюменский «Рубин» перед матчем с челябинским клубом занимал 5‑е место в чемпионате ВХЛ, отставая лишь на 3 очка от лидера турнира — питерского «Динамо». И в домашнем поединке с «Челметом» рассчитывал одержать победу, которая могла вывести команду на первое место в таблице. Не сложилось...

В заявку на матч у «Челмета» попали вернувшиеся в расположение команды защитники Доминик Миканович и Артем Проничкин, а также нападающие Никита Екимов и Владимир Коробинцев. Альтернативы в воротах не было — экс-вратарь «Рубина» Алексей Щетилин не мог не сыграть против экс-вратаря «Челмета» Егора Назарова.

Обе команды здорово сыграли в обороне, не случайно в матче была заброшена лишь одна шайба. Ее автором в середине второго периода стал Кирилл Кадышев. Форвард «Челмета» классно исполнил кистевой бросок. В заключительном отрезке игры хозяева площадки обрушили шквал атак на ворота «черно-белых», однако челябинская команда предельно аккуратно и надежно сыграла в защите, сохранив победный счет.

Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 27 января. «Рубин» (Тюмень) — «Челмет» (Челябинск) — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).

Шайбу забросил:

0:1 — Кирилл Кадышев (Глеб Иванов), 34:41 (5×5).

Эта победа стала уже шестой для челябинской команды в последних семи матчах. Челябинский «Челмет» закрепился в зоне плей-офф чемпионата ВХЛ, занимая 13‑ю позицию. От лидера он отстает на 11 очков. Завтра, 28 января, «черно-белые» сыграют в гостях с ханты-мансийской «Югрой».

Фото: пресс-служба ХК «Рубин» (Тюмень)

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»)