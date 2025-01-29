Хоккейный клуб «Челмет» разыгрался в чемпионате ВХЛ

Челябинская команда одержала 7 побед в 8 матчах и закрепилась в зоне плей‑офф турнира

Челябинский хоккейный клуб «Челмет» в чемпионате ВХЛ набрал хороший ход. Вчера, 28 января, «черно-белые» выиграли в гостях у «Югры» и тем самым одержали уже седьмую победу в восьми последних матчах турнира. Подопечные Марата Аскарова прочно закрепились в зоне плей-офф, приблизившись к лидерам чемпионата, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Выездная серия «Челмета» в чемпионате КХЛ обещала быть нелегкой: команде предстояло отправиться по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск — Курган — Омск. А там крепкие команды, находящиеся в верхней части турнирной таблицы. Но пока «черно-белые» набирают максимум возможных очков. Накануне они одержали «сухую» победу (1:0) над «Рубином», а теперь остановили еще одного фаворита турнира — ханты-мансийскую «Югру».

Как и в предыдущем матче, челябинцы очень надежно и строго сыграли в обороне. В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели. Первый гол в матче был забит аж в конце второго отрезка, когда Владиславу Юсупову удалось реализовать большинство и вывести «черно-белых» вперед.

В дебюте третьего периода классно сыграл капитан «Челмета» Илья Зиновьев. С правого фланга он ворвался в зону соперника, сместился в центр и из-под защитника нанес точный бросок — 2:0! Хозяева площадки забили-таки гол престижа, но на большее их не хватило.

«Классный был матч, держал все время в напряжении, здорово отыграл сегодня вратарь, да и вся команда. Бились, старались. Нам осталось еще 15 игр, и думаю, что все матчи будут такими же, боевыми», — отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Челмет» Марат Аскаров.

Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 28 января. «Югра» (Ханты-Мансийск) — «Челмет» (Челябинск) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Владислав Юсупов (Алексей Рыкманов, Степан Горбунов), 36:33 (5×5).

0:2 — Илья Зиновьев (Александр Филатов), 44:48 (5×5).

1:2 — Иван Козлов, 48:00 (5×5).

Благодаря этой победе «Челмет» поднялся на 11-е место в турнирной таблице. Там очень плотная борьба: челябинцы отстают от лидера лишь на 9 очков. Завтра, 30 января, подопечные Марата Аскарова сыграют в Кургане с «Зауральем».

Фото: пресс-служба ХК «Югра» (Ханты-Мансийск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Материал создан ИА «Первое областное».