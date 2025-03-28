Хоккейный клуб «Челмет» уступил «Молоту» в третьем матче плей-офф ВХЛ

Челябинская команда проиграла со счетом 2:3, но ведет в серии 2-1

Хоккеисты челябинского клуба «Челмет» не смогли развить успех в противостоянии с «Молотом» в плей-офф ВХЛ. Сегодня, 28 марта, южноуральцы проиграли пермякам на их площадке со счетом 2:3. Подопечные Марата Аскарова ведут в серии до четырех побед 2-1, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Две домашние победы на родном льду не могли не придать хоккеистам «Челмета» уверенности в себе. Но расслабляться было рано — пермский «Молот» на домашней площадке вполне мог выровнять положение. Тем более, что соперники примерно равны по классу.

Челябинцам надо было включаться в игру и не давать соперникам шанса на спасение. И начали они за здравие, уже в самом дебюте открыв счет в матче. Произошло это в большинстве. Классно разобрался в ситуации Илья Зиновьев, который точным пасом вывел Артема Удота на бросок. Тому оставалось не промахнуться в пустой угол ворот — 1:0!

Хозяевам льда понадобилось немало времени на то, чтобы перевести игру в чужую зону. Лишь к концу периода они обозначили свое преимущество, провели несколько неплохих позиционных атак. Особенно острые они получились при игре в формате «5×4». «Челмет» выстоял, за что должен благодарить своего голкипера Владислава Сухачева.

А под занавес периода страсти на льду закипели с новой силой. Даниил Лапин грубо атаковал Александра Филатова. За партнера по команде заступился опытнейший Константин Климонтов. Он наказал обидчика, повалив того на лед, а затем и в кулачном поединке схлестнулся с Владимиром Михасенком. И пусть он битву проиграл, но заслужил аплодисменты в свой адрес от партнеров по команде.

Постоянные стычки и заварушки возникали между соперниками и во втором периоде. Казалось, еще чуть-чуть и игра выйдут из-под контроля судейской бригады. Страсти лишь к середине периода чуть улеглись. А еще хозяевам удалось сравнять счет. Опытнейший Максим Кицын подкараулил отскок от лицевого борта, отправив шайбу в ворота — 1:1.

«Молот» перехватил инициативу, стал чаще гостить в зоне соперника, наносил больше бросков по воротам. Поэтому и второй гол пермяков выглядел логичным и закономерным. Автором заброшенной шайбы стал Владимир Михасенок.

Лучше играли хозяева льда и в третьем отрезке матча. Но и «Челмет» не отсиживался в обороне. Чего только стоит выпад Вадима Шавеко! Индивидуальный проход форварда челябинцев завершился тем, что шайба угодила в штангу и едва не пересекла ленточку ворот пермяков. А затем хозяева увеличили отрыв в счете — ошибкой защитников воспользовался Павел Синявский.

«Челмет» не сдавался: уже 13 секунд спустя челябинцы организовали гол, вновь сократив отставание в счете до минимума. Вернул команду в игру капитан «черно-белых» Илья Зиновьев. За 3 минуты до финальной сирены «черно-белые» имели хороший шанс уйти от поражения. Увы, реализовать большинстве не удалось. «Молот» победил в матче, но счет в серии 1-2.





Хоккей. ВХЛ. Кубок Чемпиона России. 1/8 финала. 3-й матч.

28 марта. «Молот» (Пермь) — «Челмет» (Челябинск) — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Артем Удот (Илья Зиновьев), 01:02 (5×4).

1:1 — Максим Кицын (Владимир Михасенок, Андрей Малявин), 24:23 (5×4).

2:1 — Владимир Михасенок (Андрей Малявин), 33:36 (5×5).

3:1 — Павел Синявский, 45:24 (5×5).

3:2 — Илья Зиновьев, 45:37 (5×5).

Счет в серии: 1-2.

Следующий матч команды также проведут в Перми, он состоится 30 марта.

Фото: пресс-служба ХК «Молот» (Пермь).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).