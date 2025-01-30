Хоккейный клуб «Челмет» вошел в десятку сильнейших чемпионата ВХЛ

Челябинская команда набирает очки в девяти матчах кряду

В чемпионате ВХЛ продолжает приятно удивлять челябинский клуб «Челмет». Подопечные Марата Аскарова набирают очки уже в девяти матчах подряд. Сегодня, 30 января, «черно-белые» вырвали победу в Кургане у «Зауралья» — 3:2. Дубль оформил Егор Иванов, а решающий гол забил Владислав Юсупов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Набравшему ходу «Челмету» было непросто продлить результативную серию матчей в Кургане. Все-таки челябинцам предстояло играть с принципиальным и неудобным для себя соперником. Тем более, что «Зауралье» сейчас ведет активную борьбу за место в плей-офф, ему очки нужны как воздух.

В первом периоде зрители шайб не увидели. Лишь в середине второго отрезка матча хоккеистам удалось-таки распечатать ворота соперника. Первыми это сделали челябинцы. Это Егор Иванов удачно сыграл на «пятаке», протолкнув шайбу в ворота в противоборстве с защитником.

Однако радовались хоккеисты «Челмета» недолго. Не прошло и минуты, как хозяева сравняли счет. Причем, гол получился похожим: Антон Угольников также оказался самым расторопным на «пятаке» — 1:1.

В дебюте второго периода вновь оказался в центре внимания Егор Иванов. Форвард «черно-белых» замкнул классную атаку в быстром прорыве, в которой приняли участие Алексей Савельев и Никита Екимов. Хозяева пошли большими силами вперед, гости героически отбивались. А затем «черно-белые» получили две минуты штрафа. «Зауралье» сравняли счет в большинстве, имея к тому же шестого полевого игрока.

И все же точку в матче поставили хоккеисты «Челмета». Не прошло и 30 секунд с начала овертайма, как им удалось провести быструю контратаку, а на ударной позиции оказался защитник Владислав Юсупов. Кистевым броском он застал врасплох голкипера хозяев — 3:2!

Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 30 января. «Зауралье» (Курган) — «Челмет» (Челябинск) — 2:3 от (0:0, 1:1, 1:1, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Егор Иванов (Никита Екимов, Артем Проничкин), 31:08 (5×5).

1:1 — Артем Угольников (Иван Климович, Андрей Ерофеев), 31:52 (5×5).

1:2 — Егор Иванов (Никита Екимов, Алексей Савельев), 44:36 (5×5).

2:2 — Артур Болтанов (Павел Пищальников, Максим Веревкин), 58:59 (6×4).

2:3 — Владислав Юсупов, 60:30 (3×3).

Челябинский клуб продлил серию, в которых набирает очки, до девяти матчей. И впервые в сезоне залетает в десятку лучших команд ВХЛ. Следующий матч он проведет в гостях с «Омскими Крыльями».

Фото: пресс-служба ХК «Зауралье» (Курган).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).