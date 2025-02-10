Хоккейный клуб «Челмет» едва не упустил победу в матче с аутсайдером ВХЛ

Подопечные Марата Аскарова уверенно победили команду «Юнисон‑Москва» — 3:2

Продолжает штамповать победы в ВХЛ хоккейный клуб «Челмет». Подопечные Марата Аскарова разыгрались на финише «регулярки». Сегодня, 10 февраля, челябинская команда в непростом поединке выиграла у аутсайдера турнира «Юнисон-Москва» — 3:2. «Черно-белые» упрочили свои позиции в зоне плей-офф ВХЛ, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Казалось, что игра с аутсайдером не вызовет проблем у набравшего ход в ВХЛ «Челмета». В принципе, так матч и складывался для челябинской команды: уже в первом периоде «черно-белые» быстро открыли счет в матче благодаря усилиям Руслана Агламзянова.

Правда, долгое время счет на табло не менялся. Гости надежно играли в обороне, не давая хозяевам площадки закрепить успех. Но в конце второго периода «Челмет» забил два шайбы с интервалом в 26 секунд. Сначала Андрей Матюшин воспользовался классной передачей Степана Горбунова, а затем Егор Иванов довел счет до крупного — 3:0.

В третьем периоде челябинцы играли по счету, не форсируя события. Но за две минуты до финальной сирены позволили сопернику не только сократить отставание в счете, но и свести разрыв к минимуму. За 20 секунд москвичи забросили две шайбы и едва не перевели игру в овертайм. К счастью, хозяева площадки последние секунды встречи провели предельно собранно и надежно в обороне.

«Много борьбы, бросков, опасных моментов. При счете 3:0 хотели и дальше забивать голы. Соперник в третьем периоде здорово отыграл, забил нам два гола. Тем не менее выстояли. Данил Мошаров держал весь матч в игре, молодец!» — отметил после матча главный тренер «Челмета» Марат Аскаров.

Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 10 февраля. «Челмет» (Челябинск) — «Юнисон-Москва» (Москва) — 3:0 (1:0, 2:0, 0:2).

Шайбы забросили:

1:0 — Руслан Агламзянов (Доминик Миканович, Илья Зиновьев), 07:52 (5×5).

2:0 — Андрей Матюшин (Степан Горбунов), 37:41 (5×5).

3:0 — Егор Иванов, 38:07 (5×5).

3:1 — Константин Рыжов (Никита Ртищев, Никита Григорьев), 57:53 (5×5).

3:2 — Никита Алмазов (Иван Детков, Егор Соболевский), 58:12 (5×5).

Послезавтра, 12 февраля, подопечные Марата Аскарова закроют домашнюю серию матчей поединком со столичной «Звездой».