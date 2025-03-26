Хоккейный клуб «Челмет» разгромил «Молот» во втором матче плей‑офф ВХЛ

Челябинская команда выиграла у пермяков со счетом 7:3

Хоккеисты челябинского клуба «Челмет» одержали крупную и результативную победу во втором матче Кубка чемпиона России над пермским «Молотом» — 7:3. Ключевой стал вторая 20-минутка, в которой «черно-белые» забросили пять безответных шайб. Ассистентский хет-трик на свой счет записал Артем Удот, по дублю у Кирилла Кадышева и Дениса Почивалова. «Челмет» повел в серии до четырех побед со счетом 2-0, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Двумя днями ранее команды открыли серию плей-офф в ВХЛ. В том матче «Челмет» одержал очень тяжелую волевую победу со счетом 2:1. Причем лишь в самой концовке хозяева площадки сумели забросить шайбу и перевести игру в овертайм. Непростым должен был стать и второй поединок соперников.

Весь первый период на челябинском льду шел равный хоккей. «Молот» вышел вперед на 14-й минуте. Но почти тут же хозяева счет сравняли — в позиционной атаке защитник Александр Филатов бросил низом от синей линии — 1:1. Вместе с сиреной на перерыв игрок «Молота» получил пять минут штрафа за удар коленом. Это удаление, как оказалось, станет одним из ключевых моментов в матче.

Не прошло и минуты второго периода, как «Челмет» реализовал большинство. Первую шайбу за «черно-белых» забросил Денис Почивалов. В следующей своей смене Почивалов оформил дубль — 3:1.

Недисциплинированность пермских хоккеистов привела к двум голам Кирилла Кадышева. Оба раза форвард отличился в формате «5 на 4». Между заброшенными шайбами Кадышева вклинился гол Алексея Рыкманова. В итоге челябинцы забросили аж пять безответных шайб во втором периоде и, по сути, сняли все вопросы о победителе.

В заключительном отрезке «Челмет» позволил сопернику провести две результативные атаки — 6:3. На кураже «Молот» взял тайм-аут и убрал с игры вратаря за четыре с лишним минуты до конца матча. Челябинцы тотчас поразили пустые ворота.

«„Молот“ просто поддался на некую провокацию. Они много удалялись. Если взять удаление Кицына на мне, то он не выдержал и сфолил. Это удаление было реализовано. Забитые шайбы в большинстве — это нам воздалось за регулярку. Там была ужасная реализация, нам не везло. Сегодня был не день „Молота“», — отметил после матча форвард «Челмета» Кирилл Кадышев.

Хоккей. ВХЛ. Кубок чемпиона России. 1/8 финала. 2-й матч. 25 марта. «Челмет» (Челябинск) — «Молот» (Пермь) — 7:3 (1:1, 5:0, 1:2).

Шайбы забросили:

0:1 — Дмитрий Юшкевич (Денис Голубев, Егор Горшков), 13:58 (5×5).

1:1 — Александр Филатов (Руслан Агламзянов, Кирилл Кадышев), 14:48 (5×5).

2:1 — Денис Почивалов (Владимир Коробинцев, Степан Горбунов), 20:54 (5×4).

3:1 — Денис Почивалов (Артем Удот), 25:40 (5×5).

4:1 — Кирилл Кадышев (Артем Удот, Илья Зиновьев), 30:29 (5×4).

5:1 — Алексей Рыкманов (Денис Почивалов, Артем Удот), 52:21 (5×5).

6:1 — Кирилл Кадышев (Константин Климонтов, Илья Зиновьев), 35:29 (5×4).

6:2 — Максим Кицын (Владислав Картаев, Игорь Зенчиков), 47:06 (5×5).

6:3 — Максим Кицын (Павел Щербаков, Андрей Малявин), 54:21 (5×5).

7:3 — Владимир Коробинцев (Андрей Матюшин, Владислав Юсупов), 56:28 (пв).

Счет в серии: 2-0.

Челябинский клуб повел в серии и теперь два следующих поединка проведет в Перми. Игры пройдут в УДС «Молот» 28 и 30 марта. Напомним, что серия 1/8 финала проводится до четырех побед.

Фото: пресс-служба ХК «Челмет» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).