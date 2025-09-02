Хоккейный клуб «Челмет» стартовал с поражения в новом сезоне ВХЛ

Челябинский клуб неожиданно уступил на своей площадке «Горняку‑УГМК» — 2:5

Хоккейный клуб «Челмет» неудачно стартовал в новом сезоне чемпионата ВХЛ. Сегодня, 2 сентября, южноуральцы на своей площадке уступили команде «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы со счетом 2:5. «Черно-белые» провалили первые два периода, пропустив четыре безответные шайбы. В третьем отрезке матча они «проснулись», но было уже поздно, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинск соскучился по хоккею. Так получилось, что открывать новый сезон в хоккейном городе выпало «Челмету», а не другим командам системы «Трактор». Поэтому поединок «черно-белых» в чемпионате ВХЛ был в центре внимания хоккейных болельщиков в Челябинске. Вот только их ожидания явно разошлись с реальностью.

Нельзя сказать, что «Челмет» сыграл из рук вон плохо. Напротив, в первом периоде подопечные Марата Аскарова играли лучше, чаще атаковали ворота соперника, были свежее и мобильнее на площадке. Да, были проблемы с реализацией моментов, а у кого их нет на старте сезона?

Тем не менее игру хозяева льда контролировали и были близки к тому, чтобы первыми открыть счет. Не получилось, а затем последовала ужасная концовка периода, в которой «черно-белые» пропустили две шайбы с интервалом в полторы минуты. Сначала грубую ошибку в обороне допустил защитник Александр Тертышный. Его накрыл форвард гостей Никита Луховской, отобрал шайбу, выкатился на удобную позицию и переиграл голкипера «Челмета» — 0:1. А затем Александр Гордин нанес точный бросок после выигранного вбрасывания — и счет уже 0:2.

Во втором периоде хозяева льда попытались было подавить соперника высокими скоростями. Хороший шанс сократить разрыв в счете упустил Никита Телегин, не реализовавший выход «1 в 0», были моменты у Ильи Зиновьева и Алексея Савельева… Безрезультатно.

А затем гости вновь «выстрелили» дуплетом, забросив две шайбы за… 16 секунд! Особенно красивой получилась комбинация, которую замыкал Никита Луховской. Хоккеисты «Горняка-УГМК» мастерски двигали шайбой, оставив не у дел всю защиту соперника. 0:4 к исходу второго периода — это почти что приговор.

Тем не менее, надо отдать должное нашим парням, они руки не опустили. В дебюте третьего периода им наконец-таки удалось «распечатать» ворота соперника. Сделал это в большинстве Руслан Агламзянов. Менее чем через 5 минут спустя «черно-белые» забили еще один гол. Дебютную шайбу в ВХЛ оформил Филат Гусманов — 2:4.

Казалось, наметился перелом. Почувствовали это и хоккеисты «Челмета», они пошли большими силами вперед. В одном из эпизодов едва не забил лакросс Руслан Агламзянов. Кстати, он был лучшим в составе челябинцев в этом поединке. Увы, на большее наших парней не хватило. Тем более что «горняки» забили еще один гол, он охладил пыл соперника. В итоге — 2:5 не в нашу пользу.

Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 2 сентября. «Челмет» (Челябинск) — «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 2:5 (0:2, 0:2, 2:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Никита Луховской, 17:58 (5×5).

0:2 — Александр Гордин (Олег Зайцев), 19:12 (5×5).

0:3 — Артем Каштанов (Михаил Большаков, Константин Хремкин), 34:29 (5×5).

0:4 — Никита Луховской (Максим Махрин, Даниил Валитов), 34:45 (5×5).

1:4 — Руслан Агламзянов, 42:51 (5×4).

2:4 — Филат Гусманов, 47:22 (5×5).

2:5 — Максим Махрин (Никита Луховской), 52:58 (5×5).

«Челмет» совершил фальстарт, заставив задуматься челябинских болельщиков. Но возможность реабилитироваться перед ними у хоккеистов «черно-белых» будет уже в эту субботу. В следующем матче, 6 сентября, южноуральцы принимают на своем льду «Олимпию» из Кирово-Чепецка.

Фото: пресс-служба ХК «Челмет» (Челябинск).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).